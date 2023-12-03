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Коли найкраще квасити та солити капусту у грудні 2023 року

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Коли найкраще квасити та солити капусту у грудні 2023 року

Коли квасити капусту у грудні 2023 року

Сприятливі та не сприятливі дні для квашення капусти у грудні 2023 року

Щоб капуста вийшла хрумкою, смачною та довго зберігала свої смакові якості, потрібно орієнтуватися на місячний календар.

Найкращою капуста виходить, якщо її приготувати на місяць, який зростає.  Якщо квасити капусту під час спадного Місяця, капуста може просолитися гірше. Засолена капуста в молодик може вийти кислою та й зберігатися буде погано.

Сприятливі та не сприятливі для заквашування капусти за місячним календарем у грудні 2023 року

Найсприятливішими днями за місячним календарем для заквашування капусти у грудні 2023 року будуть 5,6,8,13, 14, 28 грудня. 

Місяць спадатиме, тому результат соління і квашення  скоріш за все, вас не порадує, якщо ви засолите капусту  4, 10, 11, 19, 23, 24, 26 грудня. 

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Дата публікації
Перегляди
177
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