Коли найкраще одружуватися 2025 року: сприятливі та несприятливі дати для весілля

Якщо ви плануєте поєднатися сімейними вузами найближчим часом, важливо знати, які дати 2025 року будуть сприятливими для одруження, а які вважаються невдалими.

2025 рік для одруження: дати за місячним календарем

Скористайтесь місячним календарем, щоб підібрати найкращу дату для проведення урочистостей. Місяць, як відомо, має сильний вплив на всі події в нашому житті. Астрологи стверджують, що найкращим періодом для оформлення стосунків закоханих є час, коли Місяць зростає. Він обіцяє, що ваш зв'язок буде зміцнюватися та можна надіятися на довгострокове партнерство.

А ось під час Повні планувати одруження не варто. Цей період вважається нестійким, він спричиняє сильні емоційні коливання. Більше того, 2025 рік вважається в астрології роком Чорної вдови, тому, за можливості, одруження взагалі краще перенести.

Коли одружуватися 2025 року: сприятливі, нейтральні і несприятливі дні

Січень: Сприятливі дні: 2, 6, 23, 27; Вдалі дні: 1, 4, 5, 22, 25, 29, 30, 31; Несприятливі дні: 10, 11, 12, 17, 18, 21. Лютий: Сприятливі дні: 2, 3, 24, 26; Вдалі дні: 1, 5, 20, 25, 27, 28; Несприятливі дні: 6, 7-9, 13-16. Березень: Сприятливі дні: 3, 5, 24, 26; Вдалі дні: 1, 2, 4, 6, 25, 27, 30, 31; Несприятливі дні: 8, 10, 11, 15-17, 18, 21. Квітень: Сприятливі дні: 2, 22, 30; Вдалі дні: 1, 5, 14, 21-25, 26, 30; Несприятливі дні: 8, 12, 13, 15, 18, 19. Травень: Сприятливі дні: 2, 21, 24, 31; Вдалі дні: 1, 3, 4, 5, 7, 12, 23, 25, 29, 30; Несприятливі дні: 6, 9, 10, 13-16, 17, 27. Червень: Сприятливі дні: 2, 20, 23, 30; Вдалі дні: 1, 3, 4, 18, 19, 26, 28, 29; Несприятливі дні: 6, 7, 13, 14, 17. Липень: Сприятливі дні: 2, 23, 28; Вдалі дні: 1, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 31; Несприятливі дні: 4, 6, 11, 13, 15. Серпень: Сприятливі дні: 20, 21, 26; Вдалі дні: 6, 14, 18, 25, 26, 29, 30; Несприятливі дні: 2, 5, 9, 12, 15, 16, 19. Вересень: Сприятливі дні: 16, 22, 28; Вдалі дні: 17, 21, 24-27, 29; Несприятливі дні: 6, 11, 12, 13, 14, 23, 30. Жовтень: Сприятливі дні: 1, 15, 27; Вдалі дні: 6, 16, 20, 22, 24, 26; Несприятливі дні: 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 30, 31. Листопад: Сприятливі дні: 19, 20, 26; Вдалі дні: 3, 15, 23, 24, 25, 27; Несприятливі дні: 1, 2, 4, 6-9, 11, 13, 28, 29. Грудень: Сприятливі дні: 17, 18, 22, 24; Вдалі дні: 10, 19, 23, 25, 26, 27, 29; Несприятливі дні: 9, 12-14, 15, 16, 19, 20, 22, 24.

Додатково кожного місяця є ще свої сприятливі і несприятливі дні. Їх також слід враховувати. Наприклад, певні дати в різний календарний період мають особливу значущість, можуть стати переломним моментом у житті. Наприклад, в січні 2025 року такими є 2, 6, 23 та 27 число, а в березні — 3, 5 та 24 число.

Дата весілля 2025 року за православним календарем

В православному календарі є певні обмеження на вінчання, які слід враховувати. 2025 року Церква дозволяє одружуватися лише в певні дні місяця, крім вівторка, четверга і суботи. Забороняється одружуватися в дні, що передують важливим релігійним святам, а також в період чотирьох основних постів.

Так, наприклад, у вересні 2025 року вінчатися можна лише 20 вересня. У березні за православним календарем взагалі не можна вінчатися.

Гарні дати для весілля 2025 року за народними прикметами

Варто також враховувати й звичаї українців. За старовинними переказами, травень вважається найгіршим місяцем для створення сім'ї, тому що він викликає сумніви у правильності свого рішення. Січень вважається днем самотності, а ось лютий допомагає зміцнити сімейні узи, жити в гармонії.

Березень підходить для створення родини подалі від батьківського дому, червень же приносить відчуття закоханості. Осінь, за народними повір'ями, перетворює закоханих на найкращих друзів. Якщо ви оберете вересень для одруження, то можете розраховувати на міцну родину зі спокійним життям. Жовтень, навпаки, може принести майбутній сімейній парі негаразди. Грудень здавна вважається місяцем розвитку та кохання.

День Касьяна, який випадає раз на чотири роки (на щастя 2025 рік не буде високосним) 29 лютого також вважається несприятливим. У дні з непарними числами, сума яких складає 18, також не підходять для одруження. Бажано уникати також числа 13 будь-якого місяця, адже воно не щасливе.

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