Коли найкраще сіяти чорнобривці у 2024 році: як зробити це правильно, щоб зійшла кожна насінина

Чорнобривці зовсім невибагливі у догляді, не бояться різких перепадів температури і довго квітнуть. А їхній запах не лише вабить і радує, а ще й відлякує гризунів від дому та городу. Тому ці квіти неодмінно повинні бути на вашій клумбі. Розповідаємо, коли краще висівати насіння чорнобривців, як правильно садити розсаду та доглядати за квітами.

Коли найкраще сіяти чорнобривці у відкритий ґрунт у 2024 році

Сіяти квіти можна тоді, коли в землі вже не буде грудочок льоду, а добова температура становитиме не менше п’яти градусів тепла. За місячним календарем у 2024 році найкращим періодом будуть кінець березня і початок квітня. Якщо погода у вашому регіоні проживання холодна, є часті заморозки, то на початку березня можна посіяти чорнобривці на розсаду, а вже потім у квітні висаджувати у відкритий ґрунт.

Як правильно садити чорнобривці у відкритий ґрунт

Ділянку для чорнобривців краще вибирати ту, на якій буде максимальна кількість світла і біля поверхні не буде ґрунтових вод. Бо чорнобривці не люблять надмірної вологи. Борозни для висівання насіння повинні бути глибиною не менше чотирьох сантиметрів, але не більше п’яти. Відстань між рядками повинна становити 30-40 сантиметрів, щоб рослина добре росла, кущилася та розвивалася. Після посіву квіти варто полити невеликою кількістю води.

Коли чорнобривці зійдуть, квіти треба прорідити і розсадити у разі потреби. Перевірте, щоб відстань між рослинами була не менше десяти сантиметрів. Вже через два місяці після посадки повинні з’явитися перші бутони квітів.

Під час зростання квітів клумбу чи грядку треба підживлювати. Хоча це вкрай невибагливі рослини, вони можуть рости й квітнути навіть на бідному малородючому ґрунті. Їх просто треба регулярно поливати, цього буде досить для їхнього росту та розвитку. Якщо погода посушлива, необхідно слідкувати, щоб не пересихала земля під квітами, інакше вони почнуть швидко засихати.

Як правильно сіяти насіння чорнобривців на розсаду

На розсаду насіння можна висівати у березні чи квітні. Спочатку треба підготувати ґрунтову суміш, яка повинна складатися з торфу, землі, компосту та піску. Ємність для розсади повинна бути глибока і з отворами для дренажу. Або на дно ящика можна покласти дренажний матеріал, це може бути пісок, цегла чи керамзит.

За три дні до висівання квітів варто добре полити землю, а вже потім садити насіння. Після висівання квіти треба полити і накрити плівкою, ящик слід поставити у тепле місце. Коли з’являться перші сходи, зніміть плівку і переставте розсаду на підвіконня.

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