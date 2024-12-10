Коли не можна ставити ялинку: астрологиня назвала несприятливі дати для кожного

Ялинка - не лише символ свята, а й потужний активатор енергії в домі

Важливо встановлювати новорічну ялинку в сприятливу дату. Адже тоді святкове дерево акумулює позитивну енергію в домі, привносячи радість, гармонію та достаток.

Експертка з феншуй та астрологиня Юлія Кузьменчук назвала найбільш сприятливі дати для встановлення ялинки.

"Правильно підібраний день допоможе не лише активувати енергії здоров’я чи гармонії, але й залучити позитивні події у вашому житті", - наголошує вона.

Астрологиня не рекомендує встановлювати і прикрашати новорічну ялинку 10 грудня тим, хто народився у рік Тигра. Несприятливим днем для народжених у рік Коня буде 14 грудня та 26 грудня. Тому Юлія Кузьменчук радить перенести встановлення ялинки на інший день.

18 та 30 грудня не бажано встановлювати ялинку для тих, у кого в родині є народжені у рік Собаки. 22 грудня не слід прикрашати ялинку народженим у рік Тигра, а 28 — народженим у рік Мавпи.

Нагадаємо, раніше астрологиня Юлія Кузменчук розповіла, куди категорично не можна ставити новорічну ялинку в будинку чи в квартирі. Місце для святкового дерева дуже важливе.

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