Коли не знаєте, що приготувати: три рецепти страв з мʼяса на вечерю

Щоденне питання “Що можна приготувати на вечерю” стає викликом для багатьох сімей.
Не знаєте, що приготувати на вечерю з м'яса? У цій добірці ви знайдете три рецепти простих і смачних страв.
Варіанти пропонує видання “Коліжанка”.
Соковите філе індички, запечене в духовці
Соковите філе індички, запечене в духовці, доповнене пекучим часником, каррі і оливковою олією — це дієтична страва, яка володіє прекрасними смаковими характеристиками, як в холодному вигляді, так і в гарячому. Таке м’ясо ідеально підходить для бутербродів, а також його можна подати як основну страва.
Час готування — 4 ч. 30 хв.
Час приготування — 10 хв.
Порції — 8.
Інгредієнти:
- Філе індички — 700 г
- Оливкова олія — 1 ч.л.
- Часник — 4 зубчики
- Розмарин — 1 гілочка
- Сіль — 2 ст.л.
- Базилік сушений — за смаком
- Каррі — за смаком
- Насіння коріандру — за смаком
- Перець чорний мелений — за смаком.
Процес приготування:
1. Промите філе заливаємо великою кількістю солоної води і залишаємо на дві години, а після закінчення часу виймаємо і насухо промакуємо серветками.
2. Зубки часнику очищаємо від лушпиння і розрізаємо кожен на 3-4 скибочки, приправи змішуємо з оливковою олією.
3. Шпигуємо м’ясо часниковими шматочками, старанно натираємо масляною сумішшю зі спеціями.
4. Обертаємо індичку в фольгу (не щільно) і випікаємо 20 хвилин при температурі 250 градусів. Після закінчення термічної обробки, залишаємо м’ясо в духовці до повного охолодження.
5. Ніжну і соковиту птицю розрізаємо на слайси і дегустуємо. Смачного!
Рубані котлети з курячої грудки
Рубані котлети з курячої грудки — це простий і перевірений спосіб приготування птиці так, щоб вона не була сухою. Для цього нам знадобиться ріпчаста цибуля, трохи борошна і ваші улюблені приправи для вишуканості.
Час готування — 40 хв.
Час приготування — 15 хв.
Порції — 2.
Інгредієнти:
- Філе куряче — 300 г
- Цибулина — 1 шт.
- Яйця — 1 шт.
- Борошно — 1-2 ст.л.
- Олія соняшникова — 1-2 ст.л.
- Часник гранульований – за смаком
- Сіль — за смаком
- Перець чорний мелений — за смаком.
Процес приготування:
1. Перед початком готування промиваємо м’ясо і даємо час обсохнути, цибулю чистимо.
2. Озброюємося гострим ножем і нарізаємо птицю дрібними кубиками.
3. Нарізаємо цибулю кубиками і з’єднуємо продукти в глибокій тарілці.
4. В ту саму ємність розбиваємо яйце.
5. Підсипаємо до курки борошно, гранульований часник, перець і сіль.
6. Масу перемішуємо і формуємо заготовки. Викладаємо напівфабрикати на деко, змащене маслом, і випікаємо при 180 градусах 15 хвилин з одного боку і 10 хвилин з іншого.
Тушкована капуста з м’ясом на сковороді
Тушкована капуста з м’ясом на сковороді — це неймовірна смачна ідея для ситної, але водночас легкої вечері, яка сподобається всім рідних. Незважаючи на те, що в рецепті використовується свинина, готова страва містить в собі всього 101 калорію на 10 грам.
Час готування — 40 хв.
Час приготування — 15 хв.
Порції — 2.
Інгредієнти:
- Капуста — 250 г
- Свинина — 200 г
- Морквина — 1 шт.
- Цибуля — 1 шт.
- Часник — 1 зубчик
- Лист лавра — 1 шт.
- Вода — 100 мл.
- Олія — 2 ст.л.
- Сіль — за смаком
- Перець чорний мелений —за смаком.
Процес приготування:
1. М’ясо промиваємо і просушуємо, ріжемо на шматочки.
2. Знімаємо шкірку і лушпиння з овочів, нарізаємо цибулю і морквину півкільцями. Невеликими пелюстками ріжемо зубчик часнику.
3. На розігрітій олії обсмажуємо свинину до золотистості, додаємо овочеву нарізку, перемішуємо і смажимо близько 5 хвилин.
4. Капусту тоненько шинкуємо.
5. Перекладаємо капустяну соломку до решти інгредієнтів, приправляємо сіллю, перцем і лавром. Заливаємо воду і тушкуємо під кришкою на мінімальному вогні протягом 20-25 хвилин.
6. Розкладаємо ароматну страву по порційних тарілках. Смачного!
Раніше ми писали, що приготувати на вечерю в духовці швидко та оригінально.
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