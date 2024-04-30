Коли не знаєте, що приготувати: три рецепти страв з мʼяса на вечерю

Щоденне питання “Що можна приготувати на вечерю” стає викликом для багатьох сімей.

Не знаєте, що приготувати на вечерю з м'яса? У цій добірці ви знайдете три рецепти простих і смачних страв.

Варіанти пропонує видання “Коліжанка”.

Соковите філе індички, запечене в духовці

Філе індички. Фото: Instagram @sunny.dnipro

Соковите філе індички, запечене в духовці, доповнене пекучим часником, каррі і оливковою олією — це дієтична страва, яка володіє прекрасними смаковими характеристиками, як в холодному вигляді, так і в гарячому. Таке м’ясо ідеально підходить для бутербродів, а також його можна подати як основну страва.

Час готування — 4 ч. 30 хв.

Час приготування — 10 хв.

Порції — 8.

Інгредієнти:

Філе індички — 700 г

Оливкова олія — 1 ч.л.

Часник — 4 зубчики

Розмарин — 1 гілочка

Сіль — 2 ст.л.

Базилік сушений — за смаком

Каррі — за смаком

Насіння коріандру — за смаком

Перець чорний мелений — за смаком.

Процес приготування:

1. Промите філе заливаємо великою кількістю солоної води і залишаємо на дві години, а після закінчення часу виймаємо і насухо промакуємо серветками.

2. Зубки часнику очищаємо від лушпиння і розрізаємо кожен на 3-4 скибочки, приправи змішуємо з оливковою олією.

3. Шпигуємо м’ясо часниковими шматочками, старанно натираємо масляною сумішшю зі спеціями.

4. Обертаємо індичку в фольгу (не щільно) і випікаємо 20 хвилин при температурі 250 градусів. Після закінчення термічної обробки, залишаємо м’ясо в духовці до повного охолодження.

5. Ніжну і соковиту птицю розрізаємо на слайси і дегустуємо. Смачного!

Рубані котлети з курячої грудки

Рубані котлети. Фото: Instagram @olena_diachenko

Рубані котлети з курячої грудки — це простий і перевірений спосіб приготування птиці так, щоб вона не була сухою. Для цього нам знадобиться ріпчаста цибуля, трохи борошна і ваші улюблені приправи для вишуканості.

Час готування — 40 хв.

Час приготування — 15 хв.

Порції — 2.

Інгредієнти:

Філе куряче — 300 г

Цибулина — 1 шт.

Яйця — 1 шт.

Борошно — 1-2 ст.л.

Олія соняшникова — 1-2 ст.л.

Часник гранульований – за смаком

Сіль — за смаком

Перець чорний мелений — за смаком.

Процес приготування:

1. Перед початком готування промиваємо м’ясо і даємо час обсохнути, цибулю чистимо.

2. Озброюємося гострим ножем і нарізаємо птицю дрібними кубиками.

3. Нарізаємо цибулю кубиками і з’єднуємо продукти в глибокій тарілці.

4. В ту саму ємність розбиваємо яйце.

5. Підсипаємо до курки борошно, гранульований часник, перець і сіль.

6. Масу перемішуємо і формуємо заготовки. Викладаємо напівфабрикати на деко, змащене маслом, і випікаємо при 180 градусах 15 хвилин з одного боку і 10 хвилин з іншого.

Тушкована капуста з м’ясом на сковороді

Тушкована капуста з м’ясом на сковороді. Фото: Instagram @verhovoda_ua

Тушкована капуста з м’ясом на сковороді — це неймовірна смачна ідея для ситної, але водночас легкої вечері, яка сподобається всім рідних. Незважаючи на те, що в рецепті використовується свинина, готова страва містить в собі всього 101 калорію на 10 грам.

Час готування — 40 хв.

Час приготування — 15 хв.

Порції — 2.

Інгредієнти:

Капуста — 250 г

Свинина — 200 г

Морквина — 1 шт.

Цибуля — 1 шт.

Часник — 1 зубчик

Лист лавра — 1 шт.

Вода — 100 мл.

Олія — 2 ст.л.

Сіль — за смаком

Перець чорний мелений —за смаком.

Процес приготування:

1. М’ясо промиваємо і просушуємо, ріжемо на шматочки.

2. Знімаємо шкірку і лушпиння з овочів, нарізаємо цибулю і морквину півкільцями. Невеликими пелюстками ріжемо зубчик часнику.

3. На розігрітій олії обсмажуємо свинину до золотистості, додаємо овочеву нарізку, перемішуємо і смажимо близько 5 хвилин.

4. Капусту тоненько шинкуємо.

5. Перекладаємо капустяну соломку до решти інгредієнтів, приправляємо сіллю, перцем і лавром. Заливаємо воду і тушкуємо під кришкою на мінімальному вогні протягом 20-25 хвилин.

6. Розкладаємо ароматну страву по порційних тарілках. Смачного!

Раніше ми писали, що приготувати на вечерю в духовці швидко та оригінально.

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