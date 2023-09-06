Коли переводять годинник на зимовий час 2023 року: запам'ятайте цю дату, щоб не пропустити

Україна традиційно переводить годинники двічі на рік — навесні на літній час та восени на зимовий. Коли переводять годинник на зимовий час? Як перевести стрілки годинника і навіщо це потрібно?

Хоча ще 2021 року депутати в Україні всерйоз задумалися про те, щоб скасувати переведення годинників на літній або зимовий час, нововведення так і не набуло чинності, адже не пройшло фінального читання в залі парламенту, тобто голосування за нього. Тому цієї осені ми традиційно будемо переводити годинники.

Перехід на зимовий час 2023 року: точна дата

Перехід на зимовий час традиційно буде проводитися в останню неділю жовтня. Тобто 2023 року це буде 29 число.

Як перевести стрілки годинника на зимовий час? Відбувається це о четвертій годині ранку. Стрілки годинників на наших девайсах автоматично "перестрибнуть" на одну годину назад. Якщо ви користуєтесь механічними годинниками, потрібно переводити час самостійно.

Чому переводять годинники на зимовий час

Чому переводять годинники на зимовий час / Фото: Pexels

Чому раніше депутати виступали за скасування сезонного переведення годинників? 2021 року з трибун лунало кілька аргументів:

питання безпеки — "відірвати" східні області України від "московського" часу;

питання захисту здоров'я — в момент сезонної зміни часу організм людини відчуває сильний стрес;

питання енергетики — деякі депутати наголошували, що переведення годинників не сильно впливає на загальну економію енергоресурсів.

Чи переводять годинники інші країни Європи? Так. Ба більше, у світі майже 80 країн використовують цей метод. Однак, вже багато років поспіль Європа задумується над тим, щоб скасувати переведення.

Чому переводять годинники на зимовий час? Вперше переводити годинники запропонували 1784 року. Таке рішення ухвалив посол США в Франції Бенджамін Франклін з метою економії свічок. А ось перехід на літній час приписують уроженцю Англії Вільяму Віллетту. В Україні годинники переводять від 1981 року. Основна мета — щоб люди мали змогу довше працювати та менше використовували штучне освітлення.

Як впливає переведення годинника на організм: підготовка

Восени переведення годинників сприймається організмом легше, адже з'являється можливість на одну годину довше поспати. Але потрібно однаково адаптуватися під новий час. Для цього вам допоможуть такі поради:

намагайтесь нормалізувати свій сон за тиждень до переведення;

більше гуляйте на свіжому повітрі, відпочивайте;

не допускайте сильного стресу;

стежте за харчуванням.

Також можна звернути увагу на медитацію, різноманітні дихальні практики, йогу. Вони також допомагають розслабитися та краще підготуватися до зміни часу.