Коли починається і завершується Великий піст 2025 року: меню за днями, що не можна робити, традиції

Великий піст — особливий період перед Великоднем, коли віряни духовно готуються до найсвітлішого церковного свята року.

Великий піст 2025 року розпочнеться 3 березня і триватиме до 19 квітня. Нагадаємо, що 20 квітня римо-католики і православні християни будуть разом святкувати Великдень.

Меню за днями: що їсти в період Великого посту

Великі обмеження в їжі під час посту є важливою частиною християнської традиції, щоб сприяти духовному очищенню та покаянню:

Понеділок, середа, п’ятниця – сухоїдіння : це найсуворіші дні посту. У ці дні не можна вживати варену їжу, але дозволено їсти сирі фрукти та овочі, а також пити воду чи свіжі соки. У сухоїдіння не вживається навіть олія. Мета: мінімалізм у їжі, щоб допомогти зосередитися на молитві та духовному очищенні.

Вівторок, четвер – їжа без олії : у ці дні дозволяється їсти гарячу їжу, але без олії. Наприклад, можна варити каші або овочі, але без додавання олії чи масла. Мета: це дозволяє вживати більш поживну їжу, але зберігати піст.

Субота, неділя – їжа з маслом і вино : в ці дні дозволено їсти страви з олією або маслом, а також вино (але в помірних кількостях). Ці дні є дещо "легшими" у порівнянні з будніми, коли їжа обмежена більш суворо. Мета: відпочинок від більш строгого режиму, святкування Божої величі.

Чистий понеділок (перший день посту) та Велика п’ятниця – без їжі: це дні особливого покаяння та духовного очищення. У ці дні не дозволяється їсти їжу взагалі (окрім питної води). Мета: поглиблене розкаяння і самовідданість у служінні Богові.

Великий піст і традиції українського народу

Великий піст і традиції українського народу / Фото: pixabay.com

Великодній піст супроводжується багатьма традиціями, пов'язаними з релігійними обрядами та родинними святкуваннями:

Чистий понеділок (початок посту) — це день очищення, коли віряни починають пост з молитви та духовного очищення. У цей день багато людей в Україні йдуть до церкви на службу, моляться за прощення гріхів і очищення душі. Традиція також включає обов'язкове прибирання дому (як "очищення" фізичне), споживання простих продуктів (сухоїдіння). Лазарева субота — ця субота перед Вербною неділею присвячена згадці про воскресіння Лазаря. В цей день святкують сільські громади, звичайно, з великою кількістю застіль. Лазарева субота відзначена і особливим богослужінням у церквах, де вшановується Лазар, якого воскресив Христос. Вербна неділя — це свято, яке згадує вхід Ісуса Христа в Єрусалим, коли люди вітали його пальмовими гілками. В Україні замість пальм традиційно використовують вербу, яку священники освячують на службі. Люди беруть її додому для благословення. Цей день також є початком Страсного тижня. Страсний тиждень — це останній тиждень посту, який включає особливі церковні служби, присвячені останнім дням земного життя Ісуса Христа. Цей тиждень важливий для поглибленого розуміння страждань Христа. Традиційно в цей час дотримуються особливо строгих обмежень у їжі, а також готуються до Великоднього свята.

Що не можна робити у Великий піст

вживання продуктів тваринного походження — протягом всього посту не можна їсти м'ясо, рибу, молоко, яйця та інші тваринні продукти. Це обмеження спрямоване на те, щоб відмовитися від земного і тілесного, щоб мати можливість зосередитись на духовному розвитку. Вино і олія дозволяються лише в окремі дні, як було зазначено вище;

— протягом всього посту не можна їсти м'ясо, рибу, молоко, яйця та інші тваринні продукти. Це обмеження спрямоване на те, щоб відмовитися від земного і тілесного, щоб мати можливість зосередитись на духовному розвитку. Вино і олія дозволяються лише в окремі дні, як було зазначено вище; вживання алкоголю — під час посту, особливо у перші шість тижнів і Страсний тиждень, алкоголь (крім вина в помірних кількостях на вихідних) суворо заборонений. Це обмеження має на меті не лише фізичне очищення, а й допомогу в розвитку духовної стійкості;

— під час посту, особливо у перші шість тижнів і Страсний тиждень, алкоголь (крім вина в помірних кількостях на вихідних) суворо заборонений. Це обмеження має на меті не лише фізичне очищення, а й допомогу в розвитку духовної стійкості; гострі та солодкі страви — їжа під час посту повинна бути скромною та здоровою. Солодощі, спеції та приправи – це речі, які відволікають людину від духовної практики, тому їх рекомендується уникати. Вони також можуть бути фізичними спокусами, від яких потрібно відмовитись;

— їжа під час посту повинна бути скромною та здоровою. Солодощі, спеції та приправи – це речі, які відволікають людину від духовної практики, тому їх рекомендується уникати. Вони також можуть бути фізичними спокусами, від яких потрібно відмовитись; гучні веселощі та розваги — під час посту рекомендується відмовитись від зайвих розваг, таких як гучні святкування, бенкети, вечірки. Піст – це час для спокою, молитви і роздумів, тому важливо уникати того, що може завадити цим цілям;

— під час посту рекомендується відмовитись від зайвих розваг, таких як гучні святкування, бенкети, вечірки. Піст – це час для спокою, молитви і роздумів, тому важливо уникати того, що може завадити цим цілям; конфлікти та сварки — Великодній піст це час, коли важливо зберігати мир і спокій. Вважається, що сварки й агресія можуть заважати духовному очищенню, тому цей час треба використовувати для відновлення гармонії в серці та відносинах із іншими.

У період посту важливо звернутися за порадою до священника, особливо якщо ви хочете дотримуватися посту в повній мірі, аби це було корисно для вашого духовного життя.

Читайте також: