Коли починається Новий 2025 рік за китайським календарем: як святкують в Піднебесній

В Китаї Новий рік вважається одним з найочікуваніших свят. В Піднебесній воно символізує не лише зміну календаря, адже в жителів країни існує чимало цікавих традицій та обрядів.

Китайський Новий рік 2025 року розпочнеться в січні і відзначить старт Року Змії за китайським календарем.

Коли починається Новий 2025 рік за китайським календарем

Китайський Новий рік не має конкретної дати, оскільки його святкують за місячним календарем. Це свято завжди випадає на період між 21 січня та 20 лютого, коли настає перший молодик. 2025 року перший день Китайського Нового року відбудеться 29 січня. Святкування триватиме 15 днів і завершиться святом Ліхтарів. За китайським календарем 2025 рік закінчиться 16 лютого 2026 року.

Чий 2025 рік за китайською традицією: яка тварина є символом

2025 рік за китайським гороскопом буде роком Зеленої Дерев'яної Змії, однієї з 12 тварин, що циклічно змінюються в китайському зодіаку. Змія асоціюється з мудрістю, інтуїцією, спокоєм та елегантністю. Люди, народжені під цим знаком, вважаються спокійними, обдуманими та амбіційними. Вони здатні знаходити вихід навіть з найскладніших ситуацій і завжди орієнтовані на особистісний розвиток.

Як святкують Новий рік в Китаї: основні традиції

Традиції святкування Нового року в Китаї / Фото: Unsplash

Китайський Новий рік — це час для сімейних зустрічей, щедрих трапез і ритуалів, що несуть глибоке символічне значення. Ось деякі з найбільш популярних традицій святкування:

Прибирання будинку . Напередодні Нового року китайці ретельно прибирають свої домівки, щоб позбутися старих речей і негативної енергії. Вважається, що чистота в домі приносить удачу та багатство в новому році.

. Напередодні Нового року китайці ретельно прибирають свої домівки, щоб позбутися старих речей і негативної енергії. Вважається, що чистота в домі приносить удачу та багатство в новому році. Прикрашання червоним кольором . Червоний колір символізує удачу та захист від злих духів. Будинки прикрашають червоними ліхтарями, стрічками та різними паперовими виробами. Вікна та двері також оздоблюють червоними написами з побажаннями щастя, успіху та здоров'я.

. Червоний колір символізує удачу та захист від злих духів. Будинки прикрашають червоними ліхтарями, стрічками та різними паперовими виробами. Вікна та двері також оздоблюють червоними написами з побажаннями щастя, успіху та здоров'я. Новорічна вечеря . Центральною подією свята є сімейна вечеря, коли всі родичі збираються за столом, щоб разом зустріти новий рік. На стіл традиційно подають рибу (як символ достатку), пельмені (символ багатства) та різні десерти.

. Центральною подією свята є сімейна вечеря, коли всі родичі збираються за столом, щоб разом зустріти новий рік. На стіл традиційно подають рибу (як символ достатку), пельмені (символ багатства) та різні десерти. Червоні конверти з грошима . Одна з улюблених традицій дітей — отримувати червоні конверти, або хунбао, з грошима. Це символ удачі та добробуту в новому році. Дорослі також обмінюються такими конвертами, бажаючи успіху в бізнесі та особистому житті.

. Одна з улюблених традицій дітей — отримувати червоні конверти, або хунбао, з грошима. Це символ удачі та добробуту в новому році. Дорослі також обмінюються такими конвертами, бажаючи успіху в бізнесі та особистому житті. Феєрверки та танці драконів . Феєрверки — важливий елемент святкування, вони символізують вигнання злих духів і зустріч нового року. Під час святкувань також проводять танці драконів і левів, які мають на меті привернути удачу.

. Феєрверки — важливий елемент святкування, вони символізують вигнання злих духів і зустріч нового року. Під час святкувань також проводять танці драконів і левів, які мають на меті привернути удачу. Свято ліхтарів. Останній день святкування Китайського Нового року відзначається Святом ліхтарів. У цей день проводяться паради з яскравими ліхтарями, що символізують світло, надію та нові починання.

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