Коли починається Різдвяний піст 2023 року: його дата змінилася, що можна їсти за днями

Православні віряни дотримуються поста напередодні Різдва Христового. Цей період триває 40 днів і допомагає очистити тіло та душу перед важливим церковним святом.

У зв'язку з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар, дата святкування Різдва Христового змінилася (25 грудня замість 7 січня). А це означає, що також змінився період проведення Різдвяного посту, який передує цьому великому релігійному святу. Тепер він буде починатися 15 листопада і закінчуватиметься 24 грудня (раніше: 28 листопада — 6 січня).

В народі Різдвяний піст називають також Пилипівка, на честь апостола Пилипа, пам'ять якого вшановують 14 листопада (27 листопада за старим стилем).

Різдвяний піст 2023 року: календар харчування за днями

Різдвяний піст розділений на три основні етапи:

перший: від 15 листопада до 6 грудня;

другий: від 7 грудня до 18 грудня;

третій: від 19 грудня до 24 грудня.

Кожен з цих етапів відрізняється різними правилами щодо харчування.

Різдвяний піст: календар харчування / Фото: pixabay.com

Зазвичай під час першого етапу дозволено їсти рибу та пити вино по вівторках, четвергах і суботах, неділях. В понеділок можна додавати гарячі страви без олії, а в середу і п'ятницю — сухоїдіння.

Під час другого етапу дозволяється їсти рослинну їжу без олії по понеділках, по вівторках і четвергах до страв можете додавати олію. В середу та п'ятницю дотримуйтесь сухоїдіння. А на вихідних можна додати до раціону рибу та олію. Дозволено на вихідні пити вино.

На третьому етапі, який вважається найсуворішим, можна їсти гарячі страви без олії у вівторок та четвер, олію до їжі дозволено додавати у суботу та неділю. А ось понеділок, середа та п'ятниця — сухоїдіння.

Забороненими є такі продукти: яйця, молочна продукція (сир, сметана, молоко, вершки, йогурт, вершкове масло), м'ясні бульйони, м'ясо.

Дозволяється їсти фрукти та овочі, гриби, каші, мед, горіхи, бобові.

Коли краще утриматися від посту

Якщо ви хочете дотримуватися посту, краще напередодні цього періоду проконсультуватися з лікарем, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. Церква дозволяє пропускати піст вагітним, жінкам, які годують дітей, літнім людям, дітям до 12 років.

Також поститися не можна тим, хто хворіє на рак, діабет, туберкульоз, виразку шлунка, вірусний гепатит, гастрит з підвищенною кислотністю, анемію, нервові розлади.

Пам'ятайте, що будь-який піст — це стан душі і ваші відносини з Богом. Тому готуватися до Різдва можна щирою молитвою, добрими справами.

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