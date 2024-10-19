Коли починається Різдвяний піст за новим календарем: дата 2024 року, меню за днями, традиції

Різдвяний піст — один з найважливіших в церковному календарі. 2024 року він починається раніше, адже Різдво віряни в Україні будуть святкувати 25 грудня. Також він найтриваліший і має низку серйозних заборон.

Якого числа починається Різдвяний піст 2024 року

Головне призначення цього періоду полягає в тому, щоб віряни підготувалися до великого свята — Різдва Христового. Скільки триває Різдвяний піст? Його тривалість складає 40 днів.

За ці дні християни зміцнюють свій зв'язок з Богом через дотримання усіх правил посту. Наші предки вірили, що духовне очищення стосується не лише фізичного тіла, адже наші душі також очищаються від усього гріховного. Тому Різдвяний піст є найкращим часом, щоб помолитися, покаятися і розібратися в собі.

Нагадаємо, що 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, а тому дата більшості церковних свят (крім перехідних) змінилася. Різдво ми святкуємо 25 грудня, а це означає, що Різдвяний піст 2024 року триватиме від 15 листопада до 24 грудня.

Що можна і не можна їсти на Різдвяний піст

В період Різдвяного посту відмовтесь від:

будь-яких м'ясних продуктів;

молочний продуктів;

яєць;

макаронів та випічки, що містять м'ясо, молочні продукти;

фаст-фуду чи снеків;

алкоголю (крім келиха вина в ті дня, коли це дозволено).

Основа раціону повинна складатися з сезонних овочів та фруктів, крупів, горіхів, бобових, сухофруктів:

бобові: нут, горох, квасоля, сочевиця тощо;

нут, горох, квасоля, сочевиця тощо; крупи: вівсяна, рис, перлова, гречана, пшоно;

вівсяна, рис, перлова, гречана, пшоно; овочі: буряк, картопля, морква, гарбуз, цибуля, кабачки, баклажани, броколі, капуста, цвітна капуста, пекінська і брюсельська капуста, спаржа;

буряк, картопля, морква, гарбуз, цибуля, кабачки, баклажани, броколі, капуста, цвітна капуста, пекінська і брюсельська капуста, спаржа; фрукти: яблука, груші тощо;

яблука, груші тощо; ягоди і сухофрукти ;

; консервовані овочі: огірки, помідори, квашена капуста, мариновані салати, лечо;

огірки, помідори, квашена капуста, мариновані салати, лечо; гриби в будь-якому вигляді;

в будь-якому вигляді; насіння та горіхи в салати чи для перекушування.

В деякі дні дозволяється риба.

Різдвяний піст 2024 року: меню за днями

Різдвяний піст 2024 року / Фото: Фото з відкритих джерел

Загалом весь період Різдвяного посту ділиться на три основні цикли, кожен з яких відрізняється за раціоном. Суворіші заборони діють ближче до кінця посту.

Цикли Різдвяного посту:

перший — від 15 листопада до 6 грудня;

другий — від 7 грудня до 18 грудня;

третій — від 19 грудня до 24 грудня.

Меню за днями на перший цикл Різдвяного посту (15 листопада — 6 грудня):

понеділок: гарячі страви без олії, продукти рослинного походження; вівторок: можна рибу та олію, дозволяється келих вина; середа: строге сухоїдіння (рослинна їжа без термічного оброблення); четвер: можна рибу та олію, дозволяється келих вина; п'ятниця: строге сухоїдіння; субота: можна рибу та олію, дозволяється келих вина; неділя: можна рибу та олію, дозволяється келих вина.

Меню за днями на другий цикл Різдвяного посту (7 грудня — 18 грудня):

понеділок: можна лише рослинну їжу, без додавання олії; вівторок: можна рослинну їжу з олією; середа: строге сухоїдіння; четвер: можна рослинну їжу з олією; п'ятниця: строге сухоїдіння; субота: можна гарячі страви з олією, рибу, дозволяється келих вина; неділя: можна гарячі страви з олією, рибу, дозволяється келих вина.

Меню за днями на третій цикл Різдвяного посту (19 грудня — 24 грудня):

понеділок: строге сухоїдіння; вівторок: можна гарячі страви без олії; середа: строге сухоїдіння; четвер: можна гарячі страви без олії; п'ятниця: строге сухоїдіння; субота: можна гарячі страви з олією; неділя: можна гарячі страви з олією.

Слід звернути увагу, що 24 грудня не вживають їжу до появи на небі першої зірки. Тоді родина сідає за стіл і починається Святвечір.

Кому можна не постити на Різдвяний піст

Люди, які перебувають на прифронтових територіях (цивільні і військові), адже вони займаються важливою працею, яка потребує фізичних зусиль. Водночас, Церква звільняє від необхідності постити людей похилого віку, з хронічними захворюваннями, вагітних і тих, хто годує дитину грудним молоком, дітей до 14 років. Їм піст може серйозно нашкодити.

Читайте також: