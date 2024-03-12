Коли Похвала Пресвятої Богородиці 2024 року: дата, що можна і не можна робити, історія свята

Похвала Пресвятої Богородиці — особливе свято для православних християн. Воно носить ще одну назву: Субота акафіста і завжди припадає на суботу п'ятої седмиці Великого посту. Цього дня віряни моляться до Діви Марії, просячи захисту від видимих і невидимих ворогів.

Добре і тепле свято, яке пов'язане зі святкуванням Великодня, а тому не має певної дати. 2024 року Великий піст розпочинається 18 березня і буде тривати до Світлого Христового Воскресіння (4 травня). А тому Похвала Пресвятої Богородиці припадає на 20 квітня.

Що це за свято: Похвала Пресвятої Богородиці

Святкування було встановлено ще в XI столітті, але його історія сягає 626 року, коли спільна армія скіфів та сарацинів підступила до Константинополя. Столицю Візантії було врятовано саме завдяки заступництву Діви Марії, до якої населення міста звернулося з молитвами.

Таке заступництво Матері Божої повторювалося і в інші роки, коли Константинополю загрожували вороги. Зокрема, 677 року під час нападу персів, 717 — коли на столицю напали араби.

В Константинополі на честь Діви Марії було споруджено чимало храмів, а у Влахернському храмі навіть зберігалася її ікона, написана самим євангелістом Лукою. Під час нападу патріарх Сергій носив цю ікону на руках під стінами міста, благаючи про допомогу. Потім у море опустили ризу Божої Матері. Раптом почалася сильна буря, яка потопила судна нападників. Так місто було врятоване.

Спочатку свято акафісту проводили лише у Константинополі, але пізніше воно поширилося по всьому християнському світу. Слово ж "акафіст" означає молитву, яка читається чи співається стоячи, вона складається з гімнів, що присвячені Пречистій Діві з проханнями до неї про допомогу.

Що не можна робити на Похвалу Пресвятої Богородиці

Що не можна робити на Похвалу Пресвятої Богородиці / Фото: pixabay.com

Як і в будь-яке інше церковне свято, цього дня не можна:

лаятися і сваритися;

брехати та заздрити;

займатися домашньою роботою і працювати на городі;

зловживати спиртними напоями;

влаштовувати гучні вечірки і веселитися;

вживати їжу тваринного походження.

Що можна робити на Похвалу Пресвятої Богородиці

Цього дня варто прочитати спеціальну молитву до Діви Марії про захист від видимих і невидимих ворогів:

О Пресвята Діво, Мати Господа, Царице Небес і землі! Зглянься на багатостраждальне зітхання душ наших, подивися з висоти святої Твоєї на нас, що з вірою і любов’ю поклоняємося пречистому образу Твоєму. Ось бо, в гріхи занурені і скорботами обтяжені, дивлячись на образ Твій, як на Тебе живу, що перебуваєш між нами, приносимо смиренні наші моління. Бо не маємо ні іншої помочі, ні іншого заступництва, ні втіхи, тільки Тебе, о Мати всіх скорботних і обтяжених! Поможи нам, немічним, утамуй скорботу нашу, настав на шлях праведний нас заблудлих, вилікуй і спаси безнадійних, даруй нам останок часу життя нашого у мирі і тиші проводити, подай християнську кончину, і на Страшному суді Сина Твого явися нам милосердною Заступницею, щоб завжди оспівували, величали і славили Тебе як благу Заступницю християнського роду зі всіма, що догодили Богові. Амінь.

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