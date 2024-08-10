Коли Покрова Пресвятої Богородиці за новим календарем: що можна і не можна робити

Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, тому більшість церковних свят українці тепер святкують на 13 днів раніше. Це стосується і такої важливої події як Покрова Пресвятої Богородиці.

Раніше ми святкували Покрову 14 жовтня, отже 2024 року за новоюліанським календарем ця важлива дата припадатиме на 1 жовтня. На цей же день було перенесено ще два важливих свята: День захисників та захисниць України і День українського козацтва, які були тісно пов'язані з Покровою Пресвятої Богородиці.

Що це за свято: Покрова Пресвятої Богородиці

Покрову почали святкувати в Київській Русі одразу після запровадження християнства в X столітті. За слов'янською версією це свято тісно пов'язують з подіями, які сталися в Константинополі, коли місто обложили війська князя Аскольда.

Тоді всі місцеві мешканці сховалися у Влахернському храмі, щоб вберегтися від загарбників. Саме там у ті часи зберігалася риза Діви Марії. Зібравшись, люди почали молитися Богородиці, просячи про порятунок.

Раптом, наче у відповідь на їхні молитви, у небі над містом з'явився образ Діви Марії. Жінка накрила вірян своєю покровою, яка ще називається за церковною традицією омофором. Після цього вороги не могли бачити людей, тому всі місцеві жителі вціліли. За деякими джерелами, дружина князя Аскольда теж побачили це диво. Вони були настільки вражені, що одразу стали християнами, прийнявши хрещення.

Існує ще одна версія, за якою Богородиця накрила місто під час сарацинської облоги. Тоді за збереження вірян молився святий Андрій Блаженний, який і побачив Діву Марію о 4 ранку.

Що можна і не можна робити на Покрову

Це свято не входить до переліку 12 найбільших церковних торжеств, але в Україні його особливо шанують з давніх часів. Саме в цей період в давнину закінчувалася низка осінніх святкувань, люди починали підраховувати результати літнього сезону. Наші пращури вважали, що саме від Покрови починається так зване зазим'я, коли селяни готуються до зими. Худобу вже не виганяли на пасовище, а переводили в хлів на зимове харчування.

Також з Покрови починається осінній період весіль. Вже завершуються всі роботи в полях, тому час для святкування одруження є. Не бракує й продуктів для застілля. Часто в давнину фату нареченої пов'язували з покровом Богородиці. Тому вважалося доброю прикметою одружитися саме цього святкового дня.

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