Коли Поливаний понеділок 2024 року: дата, історія та звичаї свята

Традиційно Поливаний понеділок відбувається одразу після святкування Великодня. Це особливе свято для вірян, яке має свої звичаї і традиції.

Традиції Поливаного понеділка прийшли до нас ще від часів Київської Русі. Раніше цю подію люди святкувати три дні підряд, протягом яких обливалися водою. Звідси і пішла назва свята.

Коли Поливаний понеділок 2024 року

2024 року у вірян східного обряду Великдень припадає на 5 травня, а це означає, що Поливаний понеділок ми будемо святкувати 6 травня.

Історія свята

В давні часи люди вірили, що вода у понеділок після Великодня має лікувальні властивості. Існувало повір'я, що вона приносить щастя, очищає душу та тіло. Таким чином, обливаючись водою люди очищувалися, позбувалися своїх гріхів.

Для українців Поливаний понеділок важливе свято. Але схожі традиції також можна знайти у Чехії, Угорщині, Польщі, Словаччині.

Що можна і не можна робити у Поливаний понеділок

Традиції Поливаного понеділка були відомі ще за язичницьких часів. Наші пращури в давнину обливали один одного холодною водою, вважаючи, що вона відлякує різні хвороби та нечисту силу. Також так робили для того, щоб не було посухи. Тобто, обливання водою, на думку предків, повинно було викликати дощі, які так потрібні навесні.

Після приходу на землі Київської Русі християнства, деякі язичницькі традиції переплилися з новим віруванням. Після також існувала думка, якщо хлопець обіллє цього дня незаміжню дівчину водою, то ніби зробить їй "пропозицію руки і серця". Часто так виказували симпатію, зізнавалися у почуттях.

У Поливаний понеділок існують і певні заборони. Так, наприклад, забороняється сумувати, думати про погане. Також з гулянь цього дня не можна повертатися сухим. Всі хатні справи краще відкласти на потім. Також заборонено сваритися і лихословити, вживати алкогольні напої чи сидіти вдома наодинці.

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