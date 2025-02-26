Коли поливати орхідею: садівниця розповіла, як зрозуміти, що це потрібно робити

Експертка розповіла, як зрозуміти, що пора поливати орхідеї

Щоб орхідеї радували рясним цвітінням, важливо правильно їх поливати. Коли, як та чим поливати орхідеї, щоб вони рясно цвіли, поділилися фахівець з садівництва з Hayes Garden World Анджела Слейтер.

Найпоширеніший вид орхідей, або орхідея молі, має період спокою, що триває від шести до дев'яти місяців. У цей час, коли рослина не цвіте, полив потрібно скоротити, щоб навесні вона знову зацвіла. "У період спокою орхідеї потрібно менше води, ніж під час росту", - пояснює Анджела.

Коли потрібно поливати орхідею, як визначити

Експертка розкрила секрет, як визначити, коли орхідею потрібно поливати: "Щоб правильно полити фаленопсис, дочекайтеся, поки коріння стане сріблястим, а потім занурте горщик у теплу воду на кілька секунд, доки коріння знову не стане зеленим".

Такий метод підходить для всіх орхідей, але важливо дати їм трохи підсохнути між поливами.

Крім правильного вчасного поливу, Анджела рекомендує підживлювати орхідеї добривом кожний другий полив.

"Кожний другий полив підживлюйте фаленопсис спеціальним добривом для орхідей", - радить експертка. "Розчиніть добриво у воді для поливу".

Важливо не підживлювати орхідеї при кожному поливі, оскільки це може призвести до накопичення солей, шкідливих для рослини. "Якщо підживлювати при кожному поливі, солі можуть накопичитися і стати токсичними", - попереджає Анджела.

Анджела Слейтер також зазначає, що в різні періоди росту потрібне різне підживлення, різними добривами, на це також потрібно звертати увагу. "Періоди спокою та росту вимагають різних режимів підживлення", - зазначає вона. Одні добрива стимулюють цвітіння, інші — ріст листя.

Дотримуючись цих простих правил, можна забезпечити орхідеям оптимальні умови для здорового росту та рясного цвітіння.

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