Коли потрібно терміново притягнути гроші в життя: дієвий обряд від переможця "Битви екстрасенсів"

Іноді життя підкидає обставини, коли гроші потрібні негайно, і здається, ніби немає жодного виходу. Проте навіть у такі хвилини важливо залишатися спокійним і пам’ятати, що вихід завжди знайдеться.

Переможець литовської "Битви екстрасенсів" Макс Гордєєв, який називає себе мольфаром, поділився порадою, як діяти, якщо терміново потрібні гроші. Він зазначає, що українці можуть ставитися до цього з вірою чи скептицизмом, але коли у нього самого виникає така потреба, він виконує один особливий ритуал.

Для цього на зап’ясті лівої руки маркером малюється символ руни "феху", яку Гордєєв вважає потужним інструментом для залучення фінансової удачі. Під руною потрібно додати три знаки оклику, які, за його словами, втричі підсилюють її дію. Після цього необхідно тричі повторити такі слова: "Закликаю себе на швидкі гроші, хай буде так".

Руна "феху", як відомо, є символом достатку, багатства й процвітання. У рунічній абетці "футарка" вона посідає перше місце й пов’язана з божествами родючості та любові — Фрейром і Фрейєю.

Гордєєв також наголошує, що у складних фінансових ситуаціях важливо зберігати спокій. Паніка може завадити мислити раціонально й приймати виважені рішення. Ключовим є аналіз обставин і пошук можливих варіантів вирішення проблеми, зосереджуючи увагу на діях, які можуть допомогти.

У моменти фінансових труднощів ми часто втрачаємо здатність тверезо оцінювати ситуацію. Замість того щоб зациклюватися на проблемі, варто зосередитися на пошуку її вирішення. Наприклад, можна тимчасово скоротити витрати, взяти невеликий кредит або звернутися за порадою чи допомогою до близьких чи знайомих.

Тим, хто прагне залучити удачу, слід звертати увагу на свій енергетичний стан. Негативні емоції та стрес через брак грошей можуть лише ускладнити ситуацію, адже фінансовий успіх не любить напруги. Щоб покращити своє матеріальне становище, потрібно змінити ставлення до грошей: не зациклюватися на їхньому браку, а зосереджуватися на тому, що необхідні кошти обов’язково знайдуться.

Важливу роль відіграє впевненість у собі. Коли ви вірите у свої сили, це допомагає вам залучати нові можливості та підтримку оточення. Варто пам’ятати, що фінансові труднощі — це тимчасове явище. З правильним підходом можна не лише вирішити поточні проблеми, а й закласти основу для стабільного фінансового майбутнього.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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