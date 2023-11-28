Коли прикрашати новорічну ялинку 2024 року: місця де її краще не ставити

Якого числа ставити ялинку на Новий рік 2024, в яких місцях краще її не ставити

Новий рік незабаром постукає у двері, багато хто з українів вже хто готуються до новорічних та різдвяних свят. Багатьох цікавить, коли цього року ставити ялинку.

Найкращі дати, коли ставити ялинку на 2024 рік.

Якщо ставити живу ялинку, щоб хвоя не осипалась, потрібно це робити максимум за два тижні до Нового року.

Можна поставити ялинку 5 грудня на день Святого Миколая, щоб задобрити його.

Прихильники фен-шуй пропонують поставити ялинку в день зимового сонцестояння, тобто 22 грудня.

Найкраще поставити ялинку на Святвечір - 24 грудня, бо ж яке Різдво без ялинки та святкової атмосфери.

Можна поставити символ Нового року напередодні новорічної ночі - 31 грудня.

Місця, де краще не ставити ялинку

Американська дизайнерка Емілі Сіммонс порекомендувала місця в домі, в яких найкраще розташувати ялинку, щоб максимально використати простір оселі, а також локації, де краще її не ставити.

Дизайнерка закликає не ставити ялинку навпроти вікна, як це традиційно роблять сім’ї під впливом культових різдвяних фільмів. По-перше, це є ознакою не смаку. Коли люди ставлять ялинку біля вікна, вони, зазвичай, прагнуть похизуватися своєю новорічною красунею, незвичними іграшками та ілюмінацією перед сусідами та випадковими перехожими.

По-друге, таке положення ялинки зменшує доступ світла до кімнати. "Звісно, жива ялинка потребує багато сонячного світла, однак врахуйте, що його надлишок може дуже швидко висушити дерево. Крім того, заблокувати доступ до приміщення сонячних променів. Це створить темну, гнітючу та холодну атмосферу у вашій кімнаті, а це зовсім не те що ви хочете бачити на свято", – зазначає дизайнерка.

Емілі пропонує "поставити ялинку збоку від вікна або ближче до вікна, що не виходить на південь. Денне світло не буде засліплювати вашу ялинку, а навпаки вигідно підсвічуватиме блискучі іграшки. Це створить казкову атмосферу свята у вашому домі!".

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