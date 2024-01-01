Коли прийде китайський Новий рік 2024: скільки днів святкують у Піднебесній, які традиції існують

В сучасному Китаї Новий рік святкують двічі на рік: разом з усім світом (в ніч проти 1 січня) та за східним календарем. Коли почнеться китайський Новий рік 2024?

Головною відмінністю китайського Нового року є відсутність фіксованої дати святкування. Щороку вона призначається на різний день. А все тому, що перший день Нового року завжди припадає на другий молодик після дня зимового сонцестояння (після 21 грудня). Тобто за григоріанським календарем це може бути будь-яка дата від 21 січня до 21 лютого. Святкування у Піднебесній зазвичай тривають до 15 днів.

Коли починається китайський Новий рік 2024

Зимове сонцестояння 2023 року було 22 грудня. А отже другий молодик після цієї дати припадає на 10 лютого 2024 року. Саме в цю дату в Китаї будуть святкувати Новий рік за східним календарем. До речі, для китайців це буде зовсім не 2024 рік, а 4721-й.

А ось закінчиться 2024 рік за східним календарем аж 28 січня 2025 року.

Новий рік 2024: рік кого

Китайський Новий рік 2024: рік кого / Фото: Unsplash

Кожен рік у Китаї має комбінацію зі стихій та покровителя, яка повторюється раз на 60 років. Це одна з 12 зодіакальних тварин певного кольору та одна з п'яти стихій (Дерево, Вогонь, Метал, Земля, Вода). Тому Новий рік 2024 пройде під символом Зеленого Дерев'яного Дракона.

Цікаво, що кожне шестидесятирічне коло починається Дерев'яним Пацюком і завершується Водяною Свинею. Чергове таке коло розпочалося 2 лютого 1984 року і закінчиться 29 січня 2044 року.

Китайський Новий рік: історія

За легендою, колись китайці були змушені щороку ховатися від страшного чудовиська на ім'я Нянь (в перекладі з китайської "Рік"), який прилітав до поселень і з'їдав весь урожай, худобу та інколи навіть самих селян.

Щоб захистити свої оселі від чудовиська, китайці навчилися прикрашати їх декоративними візерунками з червоного паперу, картинами з побажаннями здоров'я і щастя, червоними ліхтарями. Червоний колір пов'язаний з тим, що якось Нянь прилетів поласувати, але злякався дітлахів, які були одягнуті в червоний одяг.

Також напередодні свята кожна сім'я в Піднебесній прибирає свій будинок, щоб очистити його від усіх невдач та звільнити місце для майбутнього щастя.

Скільки днів триває китайський Новий рік: традиції святкування

Скільки днів триває китайський Новий рік / Фото: Unsplash

Напередодні Нового року китайці збираються всією родиною за святковим столом. Накривати його заведено багато, готують, зазвичай, улюблені страви всіх членів сім'ї, але традиційно на ньому повинні стояти м'ясні та рибні страви, цзяоцзи (пельмені). Останні є символом одного з найважливішим новорічних побажань — народження синів.

При цьому, навіть ті члени родини, які живують чи навчаються в іншому місті, обов'язково приїжджають до святкової вечері. Закінчується святкування святковими феєрверками, які, за традицією, повинні відлякати злих духів та принести щастя.

Наступного дня рано вранці діти вітають своїх батьків, бажають їм щастя та здоров'я у Новому році, а у відповідь отримують червоні конвертики, хунбао, з грошима. Після цього вирушають вітати родичів. Зазвичай, перші п'ять днів року присвячені саме цьому, адже у китайців досить великі сім'ї.

Дарувати прийнято подарунки з парних предметів, які є символом сімейної гармонії та єдності. Особливими символами фінансового благополуччя тут вважаються два мандарини, тому їх обов'язково приносять в гості, а потім отримують у подарунок такі ж два.

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