Коли Прощена неділя 2025 року за новим календарем: які слова потрібно сказати, історія, традиції

Згідно з церковними переказами, у давнину монахи палестинської лаври Святого Сави напередодні Великого посту вирушали в Іудейську пустелю, щоб провести цей період у молитві та самоті. Їхні випробування були настільки суворими, що ніхто не знав, чи повернеться живим. Тому перед відходом вони просили вибачення один в одного, щоб вирушити в дорогу з чистим серцем.

На згадку про цю традицію в сучасних храмах відбувається Чин прощення. Після богослужіння священник звертається до вірян із проханням пробачити йому всі свідомі чи несвідомі образи. У відповідь люди також просять вибачення одне в одного, а потім, у знак примирення, обіймаються або цілуються.

Що казати у Прощену неділю

Що казати у Прощену неділю / Фото: pixabay.com

У Прощену неділю зазвичай кажуть: "Пробач мені", а у відповідь відповідають: "Я прощаю, і Бог простить" або "Бог пробачить, і я прощаю".

Цього дня рекомендують провести час із рідними та друзями, не лише просячи вибачення, а й щиро відпускаючи образи. Добрим вчинком стане допомога тим, хто цього потребує, наприклад, підтримка ближніх або турбота про безпритульних тварин.

У цей день не слід:

зациклюватися на негативних думках;

сердитися, сваритися чи провокувати конфлікти;

накопичувати образи та не прощати інших;

переїдати або зловживати алкоголем;

влаштовувати гучні гуляння;

відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;

говорити неправду чи вводити когось в оману.

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