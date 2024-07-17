Коли розпочинається Успенський піст 2024 року: нова дата, що можна і не можна їсти за днями

Успенський піст — це особливий період, під час якого віряни готуються до Успіння Пресвятої Богородиці. Проводять його в молитвах, намагаються не вживати певні продукти. Через перехід на новоюліанський календар Успенський піст змінив свої дати.

Успіння Пресвятої Богородиці — одне з найважливіших свят в церковному календарі, яке завжди припадає на серпень. У зв'язку з переходом на новий календар ПЦУ та УГКЦ тепер святкують його по-новому, 15 серпня (раніше припадало на 28 серпня). А це означає, що змінився і період проведення Успенського посту.

Коли розпочнеться і до якого числа триватиме Успенський піст 2024

Тепер парафіяни всі неперехідні свята святкують на 13 днів раніше, а значить Успенський піст 2024 року розпочнеться 1 серпня і завершиться перед Успінням Пресвятої Богородиці, тобто 14 серпня.

Слід зазначити, попри нетривалість, цей піст вважається одним із найсуворіших. У понеділок, середу і п'ятницю віряни можуть вживати лише суху їжу, у вівторок та четвер дозволяється певне послаблення у вигляді гарячих страв без олії. У вихідні можна у страви додавати олію.

Що не можна їсти в Успенський піст

Навіть риба заборонена до вживання під час Успенського посту. Єдине виключення — Свято Преображення Господнього (Яблучний Спас у народі), яке припадає 2024 року на 6 серпня.

Меню на кожен день посту:

1 серпня: можете вживати будь-яку гарячу їжу без олії, дозволяється їсти булочки з маком і мед, тому що віряни святкують Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього (або в народі Маковія). 2 серпня: це п'ятниця, а отже дозволена лише суха їжа. 3 серпня і 4 серпня: вихідні дні, субота і неділя, а отже можна їсти гарячу їжу з олією. 5 серпня: дозволяється лише суха їжа. 6 серпня: можете їсти овочеві супи, каші, варену чи печену картоплю, печені або тушковані овочі, гриби, але все це без олії, так як це велике церковне свято, можна додати рибу. 7 серпня: день сухої їжі. 8 серпня: знову дозволяється будь-яка гаряча їжа, але без додавання олії. 9 серпня: це п'ятниця, а отже дозволена лише суха їжа. 10 і 11 серпня: вихідні дні, субота і неділя, а отже можна їсти гарячу їжу з олією. 12 серпня: дозволяється лише суха їжа. 13 серпня: можете їсти овочеві супи, каші, варену чи печену картоплю, печені або тушковані овочі, гриби, але все це без олії. 14 серпня: завершення посту, можна їсти лише суху їжу.

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