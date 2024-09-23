Коли садити часник на зиму 2024 року: сприятливі дні та корисні поради

Озимий часник висаджують під зиму, з розрахунком, щоб зубки добре укорінилися, але часник не проріс.

Коли садити озимий часник: рекомендації для різних регіонів

Згідно з результатами досліджень, до настання зими зубок часнику повинен мати 12-18 корінців довжиною 5-10 см. Для такого розвитку кореневої системи потрібно приблизно 35-45 днів. Саме за цей час, до промерзання ґрунту часник встигає розвинути кореневу систему, проте зелена парость ще не з'явиться. Оптимальний час посадки часнику з середини вересня до кінця жовтня, багато в чому це залежить від погоди та регіону.

Фахівці вважають, що найкраще садити озимий часник по регіонах в такий час:

В північних регіонах України в третій декада вересня.

В центральних та західних регіонах України — у першій половині жовтня.

На півдні України та на Закарпатті -- у другій половині жовтня.

Сприятливі дні для садіння часнику на зиму 2024 року

У вересні — це 23, 24 25, 26 і 30 числа.

У жовтні сприятливими днями для садіння часнику будуть 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 та 30.

Як посадити часник під зиму

Часник світлолюбний, тому садити його краще на добре освітленій ділянці, у супіщаному некислому ґрунті.

Перед посадкою можна удобрити ґрунт -- за півтора-два тижні до садіння часнику додайте на кожен квадратний метр по 5-6 кг перегною, по 30 г суперфосфату і по 20 г калійної солі. Після чого полийте ділянку розчином мідного купоросу з розрахунку 1 чайна ложка на 10 літрів води. До посадки накрийте грядку плівкою.

Зробіть борозни завглибшки 15-20 см на відстані 20-25 см одна від одної. На дно канавок насипте пісок шаром 1,5-3 см, щоб запобігти контакту зубків із ґрунтом і захистити їх від гниття.

Покладіть зубки у борозни на відстані між ними у 12-15 см, а між дрібнішими – 8-10 см. Після закладення зубчиків ділянку обов'язково замульчуйте двосантиметровим шаром сухого торфу або змішаною із землею тирсою.

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