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Коли садити часник на зиму 2024 року: сприятливі дні та корисні поради

Коли садити часник на зиму 2024 року: сприятливі дні та корисні поради

Коли та як садити часник на зиму

Найкращий час та дні для посадки озимого часнику

Озимий часник висаджують під зиму, з розрахунком, щоб зубки добре укорінилися, але часник не проріс. 

Коли садити озимий часник: рекомендації для різних регіонів

Згідно з результатами досліджень, до настання зими зубок часнику повинен мати 12-18 корінців довжиною 5-10 см. Для такого розвитку кореневої системи потрібно приблизно 35-45 днів. Саме за цей час, до промерзання ґрунту часник встигає розвинути кореневу систему, проте зелена парость ще не з'явиться. Оптимальний час посадки часнику з середини вересня до кінця жовтня, багато в чому це залежить від погоди та регіону.

Фахівці вважають, що найкраще садити озимий часник по регіонах  в такий час: 

  • В північних регіонах України  в третій  декада вересня.
  • В центральних та західних регіонах України — у першій половині жовтня.
  • На півдні України та на Закарпатті --  у другій половині жовтня.

Сприятливі дні для садіння часнику на зиму 2024 року

  • У вересні  — це 23, 24 25, 26 і 30 числа.
  • У жовтні сприятливими днями для садіння часнику будуть 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 та 30.

Як посадити часник під зиму

  • Часник світлолюбний, тому садити його краще на добре освітленій ділянці, у супіщаному некислому ґрунті.
  • Перед посадкою можна удобрити ґрунт -- за півтора-два тижні до садіння часнику додайте на кожен квадратний метр  по 5-6 кг перегною, по 30 г суперфосфату і по 20 г калійної солі. Після чого полийте ділянку розчином мідного купоросу з розрахунку 1 чайна ложка на 10 літрів води. До посадки накрийте грядку плівкою.
  • Зробіть борозни завглибшки 15-20 см на відстані 20-25 см одна від одної. На дно канавок насипте пісок шаром 1,5-3 см, щоб запобігти контакту зубків із ґрунтом і захистити їх від гниття.
  • Покладіть зубки у борозни на відстані  між ними у 12-15 см, а між дрібнішими – 8-10 см. Після закладення зубчиків  ділянку обов'язково замульчуйте двосантиметровим шаром сухого торфу або змішаною із землею тирсою.

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