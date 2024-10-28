Коли та як садити часник та цибулю на зиму у листопаді 2024 року за місячним календарем

Городникам назвали сприятливі дні для садіння часнику та цибулі на зиму 2024 року

Переважно цибулю та часник на зиму саджають у жовтні, а таку теплу осінь, як видалася цього року, можна й у листопаді. Якщо посадити цибулю та часник у сприятливі для цього дні та дотримуватись правил агротехніки, можна отримати значний урожай.

Агрономи радять садити цибулю та часник за місяць, півтора до постійних морозів.

Коли садити на зиму за місячним календарем у листопаді 20243 року

Сприятливі дні для садіння -- 2, 3, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 29, 30 листопада.

Несприятливі дні для садіння часнику та цибулі на зиму 2024 році - 1, 4, 5, 9, 10 листопада.

Сприятливі дні календаря — це одна справа, але без належного підбору ділянки, посадкового матеріалу та правильної посадки — урожаю не буде.

Як садити часник та цибулю під зиму

Посадка часнику і цибулі під зиму починається з підготовки ґрунту - за 2 тижні до висадки посівного матеріалу обрану ділянку потрібно перекопати, внести підживлення з калієм плюс органіка. Добриво для цибулі та часнику при посадці восени не повинно містити великих концентрацій азоту. Вносять 6 кг перегною на квадратний метр грядок та мінеральні добрива, наприклад, Сульфат калію, Суперфосфат подвійний.

Цибулю достатньо перебрати, видаливши підгнилі або заражені цибулини. У часнику відберіть найбільші та найздоровіші головки. Розділіть головки часнику на зубчики безпосередньо перед посадкою, щоб не допустити їхнього висихання. висаджуйте тільки зовнішні великі та здорові зубчики. Внутрішні, дрібні можуть давати слабкий урожай. Зубчики можна загартувати — залишити їх у холодильнику при температурі +2-4°C на 1-2 тижні перед посадкою.

Для знезараження посадкового матеріалу можна використовувати слабкий розчин марганцівки 1 г на 1 л - 30 хвилин, звичайну кухонну сіль 3 ст. ложки на 5 л води на пару годин. Можна приготувати розчин золи — змішати 400 г золи на 2 літри води та прокип'ятіть суміш 30 хвилин. Після охолодження помістіть цибулю або часник на 2 години. Завершувати дезінфекцію агрономи рекомендують розчином мідного купоросу -- 1 ст. ложка на 10 л води - на 10-15 хвилин. Замочувати потрібно перед посівом цибулі та часнику під зиму, після цього ретельно підсушіть цибулини або зубчики в тіні протягом декількох годин, щоб запобігти їхньому гниттю в ґрунті.

Зубчики часнику потрібно садити на глибину 5-8 см, на відстані між сусідами - 10-15 см, між рядами - 20-25 см. Цибулини висаджують на глибину близько 3-4 см, відстань між цибулинами - 6-10 см, між рядами - 20-25 см.

Після посадки грядку можна мульчувати перегноєм або соломою, щоб захистити посадки від морозів. Доцільно додаткове укриття ялиновим гіллям або агроволокном.

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