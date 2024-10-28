Коли садити цибулю на зиму 2024 року: найсприятливіші дні в листопаді

Висаджування озимої цибулі наприкінці осені — найкраща можливість ранньою весною отримати гарний урожай. Але для ефективного результату потрібно також підібрати сприятливі дні.

Авторка популярного YouTube-каналу "Дім та присадибна ділянка" і садівниця з досвідом поділилася, коли найкраще садити озиму цибулю на зиму 2024 року в листопаді.

Насамперед, потрібно правильно підготувати ділянку для висаджування. Це важливий етап для отримання гарного урожаю. Вибирайте добре освітлену ділянку, краще, щоб вона була трохи похилою і щоб на ній не було застоювання води.

Ідеально, якщо перед цибулею на грядці зростали зернові, капуста, помідори, бобові, баклажани, огірки, перець. Пам'ятайте, що сівозаміна є запорукою здорового ґрунту і великих плодів.

Також краще не обирати ділянку, на якій два роки поспіль росли цибуля чи часник. Це значно підвищує ризик розвитку різноманітних хвороб та розмноження шкідників. Для покращення якості ґрунту можна використовувати гірчицю. Її краще посіяти, потім перекопати землю, додати добрив та компосту — тоді цибуля зростатиме, як на дріжджах.

Для озимої цибулі найкраще підходять такі сорти як "Радар", "Шекспір", "Венгерка".

Сприятливі дні для висаджування цибулі в листопаді 2024 року

Для висаджування цибулі обирайте такі дати:

18-19 листопада — Місяць спадає в Раку (дуже продуктивні дні, які забезпечують зимостійкість і допоможуть отримати гарний урожай);

26-27 листопада — Місяць спадає в Терезах (ці дати сприяють розвитку міцного коріння, додають рослинам опірності до хвороб);

29 листопада (але до 14:30) — Місяць спадає в Скорпіоні (це один з найродючіших знаків зодіаку, тому дата ідеально підходить для висаджування озимих цибулі і часнику).

Несприятливі дні для висаджування озимої цибулі в листопаді 2024 року

Існують і заборонені дати для висаджування за місячним календарем. В листопаді це:

1 листопада — Молодик;

15 листопада — Повня.

В ці дати краще зайнятися будь-якими іншими справами в саду і на городі.

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