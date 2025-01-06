Коли садити картоплю 2025 року: агрономи поділилися сприятливими датами для неймовірного урожаю

Висока вологість навесні сприяє розвитку хвороб кореневої системи, зокрема кореневих гнилей, що може призвести до втрат посівного матеріалу. Літо за попереднім прогнозом буде спекотним і сухим, що ускладнить вирощування пізніх сортів картоплі. Тому варто вибирати ранні та середньоранні сорти, щоб зібрати врожай до початку сильної спеки.

Для того, щоб картопля успішно проросла, температура ґрунту на глибині 15–20 см має бути не менше 10–12°C. Це важливо враховувати при плануванні висаджування. За умови належного догляду (підгортання, підживлення, своєчасне поливання) ранні та середньоранні сорти встигнуть дати врожай до початку літньої спеки. Якщо затримати збирання, бульби можуть перегрітися в гарячому ґрунті.

Через спекотне літо кількість шкідників буде високою, тому варто заздалегідь придбати біопрепарати для захисту рослин. Поливання, яке допомагає запобігти хворобам, слід проводити своєчасно і обережно, щоб не створювати сприятливих умов для гниття.

Тим, хто вирощує картоплю в теплицях або в теплих регіонах, можна планувати посадки в січні та лютому. Це дасть можливість отримати врожай для ранньої реалізації.

Агрогороскоп для висаджування картоплі 2025 року

Січень: 19–21 січня: Терези, Місяць спадає. Підходить для висаджування картоплі, що буде добре зберігатися. 22–23 січня: Скорпіон, Місяць спадає. Гарний час для ранніх сортів картоплі на продаж або для власного споживання. 26–27 січня: Козеріг, Місяць спадає. Період для висаджування картоплі, яка зберігатиметься. 31 січня: Риби, Місяць зростає. Сприятливий день для висаджування ранніх сортів.

Лютий: 15–17 лютого: Терези, Місяць спадає. Час для сортів, які будуть добре зберігатися. 18–19 лютого: Скорпіон, Місяць спадає. Підходить для висаджування ранніх сортів на продаж. 23–25 лютого: Козеріг, Місяць спадає. Ідеальний період для сортів, призначених для тривалого зберігання.

Березень: 17–19 березня: Скорпіон, Місяць спадає. Чудовий час для висаджування картоплі на продаж. 23–24 березня: Козеріг, Місяць спадає. Найкращий період для сортів, які зберігатимуться. 27 березня: Риби, Місяць спадає. Сприятливий день для висаджування ранньої картоплі.



Читайте також: