Коли садити картоплю 2025 року: запам'ятайте важливе правило, щоб завжди отримувати 100% урожай

З огляду на клімат України, картоплю зазвичай висаджують у квітні або на початку травня. Це стосується типового домашнього господарства, яке вирощує овочі для особистих потреб. Такий час садіння є найкращим. Звичайно, є винятки, зокрема для південних регіонів та низовин Закарпаття. Якщо погода дозволяє, картоплю можна висаджувати навіть наприкінці березня.

Як підготувати картоплю до садіння: основні правила

Це, напевно, найважливіший крок перед садінням. Для того, щоб картопля добре проросла, потрібно правильно підготувати її до цього етапу. Для пророщування картоплю виносять з погреба в тепле приміщення, але не на пряму сонячну світло.

Основні правила пророщування:

Приблизно за 20-25 днів до садіння перенесіть картоплю в тепле, світле місце, але без прямого сонячного проміння. Ідеальна температура для пророщування — від +14 до +18 градусів. Для посадки підходять паростки довжиною 2-3 см. Час проростання може змінюватися залежно від сорту картоплі. Тому важливо уважно стежити за процесом, оскільки занадто довгі паростки, як і зовсім не пророслі, також не є оптимальними.

Коли садити картоплю в квітні 2025 року

Конкретної дати для садіння картоплі в квітні не існує, оскільки вона залежить від температури повітря та ґрунту.

Найкращий час — коли температура ґрунту досягне +10...+12 градусів. В таких умовах картопля швидко почне розвиватися. Це своєрідне "золоте правило" для отримання хорошого врожаю. Такі температури, як правило, встановлюються в більшості регіонів України у середині квітня.

Якщо ж посадити за температури ґрунту, скажімо, +8...+10, процес проростання буде просто повільнішим, але особливих проблем не виникне.

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