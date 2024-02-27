Коли садити картоплю за місячним календарем 2024 року: сприятливі дати

Картопля любить родючі ґрунти і правильний догляд. Але, щоб отримати великий урожай, потрібно також посадити її в сприятливий для цього день.

Передусім, зверніть увагу, що за місяць до приблизної дати висаджування картоплі її потрібно дістати з погреба і відібрати всі здорові бульби середнього розміру. Це буде ваш посадковий матеріал. Його необхідно перенести у тепле та світле приміщення (денна температура — 14-16 градусів, нічна — не менше 6 градусів) з досить високою вологістю. Бульби розкладають у ящики в один шар так, щоб всі вони добре освітлювалися.

Якщо проростити бульби на світлі, вони сформують невеликі, але досить міцні паростки (1-2 см) з крихітними листочками, з них відразу після висаджування почне розвиватися коренева система.

Фахівці радять висаджувати картоплю тоді, коли середньодобова температура становить 8-10 градусів протягом кількох днів, а ґрунт прогрівається до 7 градусів на глибину не менше 10-12 см. Для культури підбирають добре освітлену ділянку. Найкращими попередниками для картоплі вважаються озимі зернові, гарбузові, капуста, бобові, олійна редька, ріпак, гірчиця.

Астрологи вказують, що картоплю краще всього садити тоді, коли Місяць спадає, або наприкінці фази, коли він зростає. Важливо, щоб супутник перебував у знаках Землі (Діва, Телець, Козеріг). Також сприятливими вважаються знаки Води: Скорпіон, Рак та Риби.

Коли можна садити картоплю в квітні, травні, червні

Коли можна садити картоплю в квітні, травні, червні / Фото: Unsplash

Квітень: 1-3, 6-7, 10-11, 19-21, 29-30;

1-3, 6-7, 10-11, 19-21, 29-30; Травень: 3-4, 7, 11-13, 26-27, 30-31;

3-4, 7, 11-13, 26-27, 30-31; Червень: 3-4, 17-19, 22-23, 26-27.

Поливання і підживлення картоплі за місячним календарем

Перший час паростки отримують поживні речовини, які містяться в бульбі. А вже через 2-3 тижні після висаджування потрібно проводити перші підживлення і поливання. Ось, в які дні 2024 року рекомендовано це робити:

Квітень: 1-3, 6-7, 10-11, 14-15, 19-20, 24-25, 29-30;

1-3, 6-7, 10-11, 14-15, 19-20, 24-25, 29-30; Травень: 3-4, 7-8, 11-13, 16-18, 21-22, 26-27, 30-31;

3-4, 7-8, 11-13, 16-18, 21-22, 26-27, 30-31; Червень: 3-4, 8-9, 12-14, 17-19, 22-23, 26-27;

3-4, 8-9, 12-14, 17-19, 22-23, 26-27; Липень: 1-2, 5-6, 10-11, 15-16, 19-21, 24-25, 28-29;

1-2, 5-6, 10-11, 15-16, 19-21, 24-25, 28-29; Серпень: 1-3, 6-8, 11-13, 16-17, 20-21, 24-25, 29-30.

Коли обробляти картоплю від шкідників за місячним календарем

Обробити картоплю від популярних шкідників, зокрема, колорадського жука, можна ще до висаджування. Найефективнішими оброблення будуть в повний Місяць, а також в ті дні, коли він перебуває в знаках Овна, Лева, Стрільця, Скорпіона, Близнюків і Водолія. А ось з ґрунтовими шкідниками краще боротися на спадний Місяць в Тельці, Діві, Козерозі. Ось більш повний перелік сприятливих днів:

Квітень: 1-5, 8-9, 12-13, 16-18, 24-30;

1-5, 8-9, 12-13, 16-18, 24-30; Травень: 1-2, 5-10, 14-15, 21-29;

1-2, 5-10, 14-15, 21-29; Червень: 1-7, 10-11, 17-25, 28-30;

1-7, 10-11, 17-25, 28-30; Липень: 1-4, 7-9, 15-23, 26-31;

1-4, 7-9, 15-23, 26-31; Серпень: 4-5, 11-19, 22-28, 31.

Підгортання та прополювання картоплі за місячним календарем 2024 року

Місячний календар для картоплі 2024 року / Фото: Unsplash

Перший раз картоплю підгортають, коли кущі досягнуть висоти в 15-20 см, а другий раз через 2-3 тижні після цього. Для підгортання, підпушування та прополювання 2024 року підходять такі дати:

Травень: 1-2, 5-13, 16-20, 23-29;

1-2, 5-13, 16-20, 23-29; Червень: 1-9, 12-16, 20-25, 28-30;

1-9, 12-16, 20-25, 28-30; Липень: 1-6, 10-14, 15-23, 26-31;

1-6, 10-14, 15-23, 26-31; Серпень: 1-10, 14-20, 22-30.

Коли краще всього збирати картоплю за місячним календарем

Найкраще копати картоплю за спадного Місяця, коли він перебуває у знаках Овна, Лева, Стрільця, Тельця, Козерога, Близнюків, Терезів, Водолія:

Липень: 1-4, 17-23, 26-31;

1-4, 17-23, 26-31; Серпень: 4-5, 22-28, 31;

4-5, 22-28, 31; Вересень: 1, 10-16, 19-24, 27-29.

Не забувайте, що, обираючи день для висаджування, прополювання, підливання та викопування картоплі, потрібно також орієнтуватися на погодні умови, сорт культури, стан рослини.

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