Коли та як садити кавуни та дині на розсаду: сприятливі дні 2024 року

Коли сіяти кавуни та дині: терміни посадки баштанних на розсаду

Кавуни, дині – культури, які дуже вимогливі до тепла. Тому раніше їх вирощували лише у південних регіонах країни. Сьогодні селекціонери вивели сорти баштанних культур з коротким вегетаційним періодом, завдяки цьому, висіваючи кавун та диню на розсаду, городники та садівники навчились отримувати солодкі плоди навіть у тих краях, де не надто придатний клімат.

Вибір насіння кавуна для розсади

При купівлі насіння кавуна чи дині, варто звернути увагу на його адаптованість до конкретного регіону, термін дозрівання, свіжість матеріалу, розміри плодів. Величезні баштанні зріють у теплому кліматі, а для північних регіонів більше підходять сорти з меншими габаритами. Розмір на смак та соковитість м'якоті ніяк не впливає.

Коли садити кавуни та дині на розсаду — сприятливі дні 2024 року

З часу сівби на розсаду до її пересадки має пройти 26-35 днів. Коли саме садити кавун та диню в Україні на розсаду залежить від регіону, сорту, погодних умов, сприятливих днів за місячним календарем.

Сприятливим днями у квітні є 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 30 числа.

Дні, сприятливі для посіву кавунів та динь у травні - 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 28, 29 числа.

Найсприятливіші днями квітня є 25 і 26 числа, найкраще сіяти насіння саме в ці дати.

Як правильно садити кавуни на розсаду

Ґрунт для розсади дині та кавуна можна приготувати самостійно. Щоб приготувати відро землесуміші знадобиться одна частина субстрату, третина перегною. Можна додати підживлення — по одній великій ложці азотного та калійного добрива, три ложки складу із фосфором.

Насіння попередньо замочити у теплій воді (+25 °C) або в розчині імуностимулятора.

У розсади кавунів та динь ніжна коренева система, тому сіяти краще в окремі місткості (стаканчики, але краще торф'яні горщики). Насіння розташовують в землі на боці, присипають землесумішшю, до появи перших сходів посадку прикривають плівкою. Оптимальна температура для проростання +22-25 °C.

Як садити розсаду кавуна в теплиці

Кавуни та дині не люблять холод, тому розсаду можна пересаджувати у теплицю з підігрівом в середині травня. В іншому разі з посадкою краще почекати.

Грунт готують заздалегідь. Знімають верхній шар, на дно засипають сіно та перегній. Додають азотовмісне добриво і заливають гарячою водою. Зверху засипають ґрунтом. Для прогріву грядки можна додатково накрити.

Найчастіше розсаду кавуна або дині розсаджують за схемою 70 на 50 см. Дистанція при посадці залежить від сорту.

Торф'яні горщики поміщають у лунку. Якщо розсада вирощувалась у пластикових стаканчиках, корінь з ґрунтом дістають і обережно пересаджують так, щоб земляна грудка виглядала на 1-2 см.

В одну ямку іноді висаджують по дві рослини, спрямовуючи їх зростання на протилежні сторони.

Пересадка розсади кавуна та дині у відкритий ґрунт

Пересаджувати розсаду у відкритий ґрунт можна з середини червня

Найкраще сіяти на місці багаторічних трав, пшениці, кукурудзи. Грунт готують з весни, удобрюючи та поливаючи. За півтори тижня до пересадки розсаду починають загартовувати.

Схема посадки 140 на 70 см або дві лунки на квадратний метр. Кореневу шию при садінні не поглиблюють.

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