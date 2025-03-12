Коли садять кавуни на розсаду: запишіть собі найбільш сприятливі дні в березні та квітні 2025 року

Для того щоб отримати урожай раніше, особливо в регіонах з прохолодним кліматом, кавуни вирощують через розсаду.

Як вибрати якісне насіння

Щоб виростити смачні та стиглі кавуни, необхідно обирати високоякісне насіння. При виборі звертай увагу на його придатність до умов твого регіону, час дозрівання, розмір плодів (середні чи невеликі) та свіжість насіння.

Не забувай, що великі кавуни краще ростуть в тепліших кліматичних зонах, а для більшості українських регіонів підходять компактні сорти. Вони не поступаються великим в смаку та соковитості, але дозрівають швидше, набираючи більше цукристості.

Коли сіяти кавуни на розсаду 2025 року

Час висівання насіння кавунів для розсади в Україні варіюється в залежності від регіону, сорту та погодних умов. Проте існує загальне правило:

Між висіванням насіння та пересаджуванням розсади повинно пройти не менше 25-35 днів.

Календар сприятливих та несприятливих днів для висівання розсади кавунів у березні 2025 року:

Найкращі дні: 04, 05;

04, 05; Сприятливі дні: 07, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 31;

07, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 31; Нейтральні дні: 01, 02, 03, 06, 10, 11, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 26;

01, 02, 03, 06, 10, 11, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 26; Небажані дні: 28, 30;

28, 30; Найгірші дні: 29.

Календар сприятливих та несприятливих днів для висіванная розсади кавунів у квітні 2025 року:

Найкращий день: 01;

01; Сприятливі дні: 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 29, 30;

02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 29, 30; Нейтральні дні: 05, 07, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 28;

05, 07, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 28; Найгірші дні: 26, 27.

Для висаджування насіння кавунів у відкритий ґрунт найкраще підходить період від середини травня до кінця червня.

Як правильно садити кавуни

Щоб правильно вирощувати розсаду кавунів, можна самостійно підготувати ґрунтову суміш. Для цього на відро субстрату додай одну третину перегною, по столовій ложці азотних та калійних добрив, а також три ложки фосфорного комплексного добрива. За бажанням можна використовувати готові підживлення.

Перед висіванням насіння замочіть в теплій воді (приблизно +25 °С) або в розчині імуностимулятора, наприклад, Епіну — це допоможе йому швидше і рівномірно прорости.

Оскільки кавуни мають чутливу кореневу систему, висаджувати їх слід в окремі ємності, такі як склянки або торф’яні горщики. Насіння викладайте на бік, присипайте 2-3 см ґрунтової суміші і накривайте плівкою до появи перших сходжень.

Для пророщування важливо створити температуру +22-25 °С.

Коли розсада підросте, стежте за відстанню між горщиками і своєчасно їх розставляйте, щоб рослини не заважали одна одній в отриманні світла та простору. Розсаду кавунів необхідно підживлювати двічі. Краще використовувати водні розчини комплексних мінеральних добрив, але пам’ятайте, що перше підживлення проводиться не раніше ніж через десять днів після висаджування.

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