Коли сіяти баклажани на розсаду: сприятливі дні 2025 року за місячним календарем

Коли та як сіяти баклажани на розсаду в Україні

Баклажани є культурою, яка потребує ретельного підходу до вирощування, оскільки вони досить вимогливі до умов. Правильний вибір часу для посіву насіння на розсаду є ключовим фактором для отримання здорових рослин і, відповідно, багатого врожаю. Важливо враховувати як загальні агротехнічні рекомендації, так і дані місячного календаря, який багато городників використовують для визначення оптимальних строків посіву.

Оптимальні строки посіву баклажанів на розсаду в Україні

В Україні пересадка розсади баклажанів у відкритий ґрунт зазвичай відбувається в другій половині квітня або на початку травня. Виходячи з цього, посів насіння на розсаду рекомендується проводити з початку лютого до середини березня. Цей період визначено з урахуванням того, що від посіву до готовності розсади до пересадки проходить приблизно 70-85 днів, залежно від сорту. Ранні сорти баклажанів потребують близько 70 днів для розвитку, тоді як пізні — до 85 днів. Таким чином, точний час посіву залежить від обраного сорту та кліматичних умов конкретного регіону.

Коли сіяти баклажани на розсаду за місячним календарем

Місячний календар часто використовується садівниками для визначення найбільш сприятливих днів для посіву та інших агротехнічних заходів. У 2025 році найбільш сприятливими днями для посіву баклажанів на розсаду вважаються:

У лютому: 1-10, 15, 18-21, 25 числа.

У березні: 1-6, 9-11, 17, 19, 20-24 числа.

Вважається, що посіяні в ці дні рослини мають більший потенціал для здорового росту та високої врожайності.

Як сіяти баклажани

Баклажани є світлолюбною культурою, тому при посіві насіння в лютому необхідно забезпечити додаткове освітлення для розсади. Це можна зробити за допомогою фітоламп або інших джерел штучного світла, щоб забезпечити рослинам необхідний світловий день. Крім того, баклажани не люблять пікіровку, тому рекомендується відразу висаджувати насіння в окремі стаканчики або торф'яні таблетки. Глибина загортання насіння повинна становити близько 0,5 см. Після посіву ємності накривають плівкою і ставлять у тепле місце з температурою 25-30°C. Після появи сходів плівку знімають, а розсаду поливають теплою водою раз на 5 днів. Рекомендується також підгодовувати розсаду раз на два тижні для забезпечення її необхідними поживними речовинами.

Дотримання цих рекомендацій допоможе виростити здорову та міцну розсаду баклажанів, що є запорукою отримання багатого врожаю смачних овочів.

Читайте також: