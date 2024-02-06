Коли сіяти цибулю чорнушку, як виростити ріпчасту цибулю з насіння за один сезон

Переваги вирощування цибулі з насіння

Вирощувати цибулю з насіння краще тому що, насіння набагато дешевше за сіянку, по-друге, виростити розсаду цибулі дуже просто, оскільки нема потреби пікірувати насіння по розсадних стаканчиках. І по-третє, цибулини, вирощені з чорнушки, більші, ніж головки, вирощені з сіянки.

Коли та як сіяти цибулю чорнушку

Сіяти цибулю чорнушку найкраще з середини лютого до середини березня. У середньому розсадний період цибулі триває 45-60 днів.

Ґрунт, в який ми будемо проводити посів, повинен бути легким і пухким, щоб насінини могли швидко розвиватися. Ґрунт можна використовувати покупний або змішати в рівних пропорціях річковий пісок, перегній і дернову землю. Будь-який ґрунт, який ви вибираєте, потрібно прожарити в духовці або проморозити.

Насіння з магазину вже підготовлене до посіву, а ось власний посівний матеріал краще протравити. Для цього насіння на добу поміщають в слабкий (0,1%) розчин марганцівки. Щоб прискорити проростання, можна скористатися стимуляторами росту.

Насіння висівають на глибину 0,5-1 см, ширина міжрядь – 5-6 см. Глибина шару ґрунту в ящику чи контейнеру повинна бути не меншою за 6 см.

Розкладаємо насіння в ряди на відстані 2 см між насінинами, чим ширший крок при посіві, тим довше можна буде вирощувати цибулю в цьому ящику без пікірування.

Присипаємо зверху ґрунтом ще на 1 см, злегка ущільнюємо землю руками, поливаємо з пульверизатора водою кімнатної температури та накриваємо плівкою. Сходи почнуть з'являтися вже за тиждень.

Як доглядати за сіянцями цибулі

Ящик чи контейнер повинен знаходитися в теплі. Раз на день потрібно знімати плівку, провітрювати розсаду і перевіряти зволоженість ґрунту. Через 10-15 днів, коли з'являться сходи, плівку можна прибрати.

Контейнер повинен 3-5 днів перебувати на світлі при 9-12 ° C, потім температуру повітря можна трохи підвищити, але не тримайте розсаду в приміщенні - розсада, що зростає в теплі, гірше приживається при пересадці в ґрунт.

Поливати сіянці потрібно помірно. Підгодовувати потрібно двічі за всі 60 днів розвитку розсади мінеральними добривами — через тиждень після появи сходів та через два тижні від дати першого підживлення.

Коли та як висаджувати розсаду цибулі у відкритий ґрунт

Цибулю можна висаджувати у відкритий ґрунт, як пройде 60 днів після її посіву, якщо на кожній рослині буде по 3-4 добре розвинених справжніх листочки завдовжки 15-20 см.

За пару днів до висаджування розсаду потрібно загартовувати — виносити на деякий час на відкрите повітря.

Грядка для цибулі повинна розташовуватися в місці з гарним освітленням і циркуляцією повітря. Добре, якщо минулого року тут росли капуста, томати, огірки або кабачки.

Відстань між рядами повинна бути 20-25 см, а між сусідніми лунками - 8-10 см. Для великих сортів схема посадки 30х30 см.

Якщо у сіянців виявилося занадто довге коріння, його можна скоротити приблизно на третину.

Відразу після пересадки цибулю поливають. Щоб рослини добре приживилися, протягом першого тижня їх потрібно щодня поливати. Потім поливати посадки цибулі необхідно не частіше 1-2 разів на тиждень і то, якщо стоїть суха погода. Коли почнеться формування цибулин, полив припиняють.

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