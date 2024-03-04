Коли сіяти та садити – яка має бути температура ґрунту та повітря, щоб можна було розпочинати посів

Коли можна розпочинати сіяти та саджати на городі

Весна — початок робіт в саду, на городі, в полі. Трохи потепліло і виникає питання, чи не пора сіяти овочі та зелень, висаджувати розсаду у відкритий ґрунт. Щоб правильно посіяти, посадити рослини, потрібно орієнтуватися на особливості росту і розвитку виду рослини, на температуру навколишнього середовища та оптимальну температуру ґрунту.

Холодостійкі культури, такі як селера, петрушка, кріп, морква, редиска, буряк, боби, горох, багаторічна цибуля, капуста зростуть і за холодної погоди, а от огірки, помідори, перець припиняють розвиватися при низькій температурі, а при навіть короткочасних заморозках гинуть.

Оптимальна температура ґрунту для посіву

Як вимірювати температуру ґрунту

В теплицях, які не опалюються, температуру ґрунту треба заміряти на глибині 7-8 сантиметрів, на відкритих грядках — на глибині до 10 сантиметрів. Найкраще використовувати спеціальний ґрунтовий термометр, якщо такого не має, можна вимірювати і звичайним.

Вимірювати температуру ґрунту потрібно двічі на день -- ввечері, після заходу сонця, і вранці, через 2-3 після сходу. Якщо показники температури збігаються і підходять для рослини, можна сіяти.

Щоб сіяти холодостійкі культури потрібна температура +5 º С, якщо нижче, краще зачекати.

Для помірно холодостійких оптимальна температура ґрунту для посіву +8 º С, для теплолюбних - від + 10 º С і вище.

За якої температури повітря яку городину можна сіяти, коли висаджувати розсаду

Горох проростає за температури 2–6 °С, переносить заморозки до мінус 6 °С , але тільки якщо вони короткочасні.

Оптимальна температура для посіву насіння кабачків, патисонів, гарбузів плюс 10 °C, для рослин - 25–35 °C. Заморозки вони не переносять.

Капуста може проростати навіть, якщо температура повітря 3 °C. Але оптимальною температурою є плюс 20 °C. Ця ж температура є оптимальною і для зростання. Дорослі рослини переносять заморозки до мінус 7 °C. Переносить і короткочасні заморозки загартована розсада.

Морква проростає за 4 °C, оптимальна температура для її росту — це 15–22 °C. Коренеплоди пошкоджуються, якщо температура нижче 0 °C, сходи витримують заморозки до — 4 °C, а дорослі рослини виживуть при мінус 7 °C.

Для проростання огірків потрібна температура 13–15 °C, для їх росту - 25–30 °C. Опадають квітки та припиняється ріст при 13 °C, за 8 °C загниває насіння в ґрунті, рослина гине від хвороб.

Насіння петрушки, селери проростає за 2–4 °C, а для дорослих рослин потрібна температура 15–20 °C. Сходи витримують заморозки до — 4 °C.

Теплолюбний перець проростає при температурі від 18 °C, але краще почекати 25 °C. Для росту треба 20–25 °C, а вже за 13 °C процеси росту сповільнюються, за температури близько нуля перець гине.

Насіння редису, редьки, ріпи можна сіяти за 8 °C, хоча сходи переносять — 4 °C. Але тривалої дії холоду і при перепадах температури може стрілкуватися. Для дорослих рослин оптимальною буде температура 18–20 °C.

Салат переносить заморозки до — 5 °C, зростає за 5 °C. Але найкраще росте за 15–20 °C.

Буряк потрібно сіяти тільки за прогрівання ґрунту від 6 °C. Оптимально температурою повітря для росту є 15–25 °C.

Така теплолюбна культура як помідор потребує для проростання насіння 20–25 °C (мінімально 12 °C). Денна температура повинна бути не нижчою за 24 °C, нічна — за 18 °C. Томати гинуть, коли температура опускається до 2 °C.

Кріп проростає за 3 °C, зростає за 15–20 °C.

Насіння квасолі за холоду і підвищеної вологості загниває в ґрунті. Сходити рослина буде лише за 15 °C. Добре росте квасоля за 18–25 °C.

Шпинат проростає за 3 °C, росте за 15 °C. Якщо вище 20 °C, починається стеблування. Сходи витримують короткочасний мороз до — 7 °C.

Насіння щавлю дають паростки за 3 °C. Але оптимальною температурою для зростання є 15–23 °C.

Цибуля до тепла маловимоглива, але за довгого впливу низьких температур схильна до стрілкування. Чорнушка проростає за 7 °C. Для вирощування цибулі на перо оптимальна температура 16–20 °C.

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