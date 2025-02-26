Коли сіяти капусту на розсаду 2025 року: агрономічні терміни, за місячним календарем

Березень на носі - пора сіяти капусту на розсаду

Щоб отримати ранній урожай капусти, багато хто вдається до вирощування розсади. Це дозволяє прискорити дозрівання качанів і отримати врожай раніше, ніж при прямому посіві в ґрунт.

Терміни посіву залежать від багатьох факторів, включаючи кліматичні умови вашого регіону, сорт капусти та бажаний час збору врожаю.

Коли сіяти ранню капусту на розсаду в Україні

У більшості регіонів України ранні сорти білокачанної капусти сіють на розсаду в перші тижні березня. Ці сорти призначені для швидкого дозрівання та споживання у свіжому вигляді

Пізні сорти білокачанної капусти сіють на розсаду в середині або кінці квітня. Ці сорти призначені для тривалого зберігання та квашення.

Що стосується цвітної капусти, вона є більш теплолюбною, ніж білокачанна. Її сіють на розсаду з кінця березня до середини травня, з інтервалами в тиждень-півтора. Терміни посіву залежать від сорту та від того, коли ви плануєте збирати врожай.

Пекінську капусту сіють на розсаду в середині березня-початку квітня, а висаджують розсаду у відкритий ґрунт приблизно на початку травня.

Городники часто орієнтуються не тільки на погоду, а й на місячний календар, щоб визначити, коли сіяти ранню капусту на розсаду. Вважається, що в такі дні рослина може краще прижитися.

Коли сіяти капусту 2025 року на розсаду за місячним календарем

Сприятливі дні для посіву капусти

у березні - 9-11, 16,17, 24-26 числа,

у квітні - 7, 12-14, 21, 22 квітня.

Розсаду капусти можна вирощувати з пікіровкою. Щоб виростити капусту з пікіруванням, посіяти її можна в одну загальну місткість — ящик або контейнер. Надалі сіянці, що підросли, розсаджують по окремих горщиках.

Для вирощування капусти без пікірування, сіяти насіння потрібно одразу в окремі місткості — стаканчики, горщики або торф'яні таблетки.

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