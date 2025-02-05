Коли сіяти насіння огірків у відкритий ґрунт 2025 року: які повинні бути умови

Огірки – один із найпопулярніших овочів серед українців, тож не дивно, що їх вирощує майже кожен дачник. Коли ж найкраще висівати насіння огірків 2025 року, щоб отримати щедрий урожай?

Літо без огірків уявити складно, адже цей соковитий овоч є незамінним інгредієнтом будь-якого літнього салату. Щоб зібрати щедрий урожай і уникнути гіркоти плодів, важливо дотримуватися правильних умов вирощування.

Метод висаджування огірків можна обрати залежно від власних уподобань: висівати насіння одразу у відкритий ґрунт або вирощувати розсаду. Більшість городників віддають перевагу прямому посіву, проте, якщо хочеться отримати ранній урожай, варто спочатку виростити розсаду. Для цього насіння висівають у контейнери, а коли сіянці зміцніють, пересаджують їх у ґрунт.

Огірки погано переносять холод, тому висівати їх у відкритий ґрунт слід лише в травні, коли денна температура стабільно триматиметься на рівні +16°C, а нічна не опускатиметься нижче +10°C. Крім того, для успішного росту рослин ґрунт повинен прогрітися щонайменше до +12°C.

Щоб отримати гарний урожай 2025 року, варто обирати сприятливі дні для висаджування. Найкращими датами будуть: 6, 7, 11, 12, 18, 19, 24 і 25 березня; 6, 7, 14, 20, 21 квітня; 6, 7, 8, 20, 21, 22, 27, 28 травня.

Огірки добре ростуть на сонячних ділянках, захищених від вітру. Для їхнього успішного розвитку ґрунт має бути родючим, тому перед посадкою варто внести перегній або компост із розрахунку 2 відра на 1 м². Найкраще висаджувати цю культуру після капусти, картоплі, цибулі, помідорів, перцю чи моркви.

Огірки погано уживаються поруч із гарбузовими культурами, тому їх не рекомендують садити разом. Перед висіванням потрібно зробити борозенки з інтервалом 70 см, добре їх зволожити та розмістити насіння на відстані 10 см одне від одного. Після цього варто встановити опори вздовж грядки, щоб рослини могли витися вгору.

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