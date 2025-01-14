Дачникам розповіли, коли сіяти перець на розсаду 2025 року: оптимальні терміни та корисні поради

Перець – це одна з найпопулярніших овочевих культур, яка потребує особливої уваги на початкових етапах вирощування. Розсада перцю є основою майбутнього врожаю, тому правильний вибір часу для її посіву – ключовий момент у садівництві. У цій статті розглянемо, коли сіяти перець на розсаду у 2025 році, враховуючи погодні умови, регіональні особливості та місячний календар.

Особливості вирощування розсади перцю

Перець належить до теплолюбних культур із тривалим вегетаційним періодом. Для отримання якісної розсади потрібно враховувати:

Тривалість вегетаційного періоду - від посіву насіння до висадки в ґрунт проходить 60–80 днів залежно від сорту.

від посіву насіння до висадки в ґрунт проходить 60–80 днів залежно від сорту. Оптимальну температуру -- для проростання насіння повинна бути не нижче +25°C, а для розвитку сіянців – +20–24°C.

для проростання насіння повинна бути не нижче +25°C, а для розвитку сіянців – +20–24°C. Чутливість до пересадки -- коренева система перцю вразлива, тому бажано використовувати індивідуальні горщики або касети.

Як вибрати оптимальний час для посіву

Щоб вибрати найкращий терміни посіву перцю, потрібно врахувати:

Регіон посіву та його кліматичні особливості. У південних районах - Одеській, Херсонській, Миколаївській областях висаджувати розсаду можна вже в кінці квітня або на початку травня, тому посів варто планувати на середину лютого. У центральних регіонах - Київській Черкаській Полтавській областях розсаду висаджують у відкритий ґрунт у другій половині травня, а насіння сіють на початку березня. У північних та західних областях (Львівська, Волинська, Чернігівська) через пізні заморозки пересадка можлива не раніше кінця травня, тому посів слід починати у другій половині березня.

та його кліматичні особливості. У південних районах - Одеській, Херсонській, Миколаївській областях висаджувати розсаду можна вже в кінці квітня або на початку травня, тому посів варто планувати на середину лютого. У центральних регіонах - Київській Черкаській Полтавській областях розсаду висаджують у відкритий ґрунт у другій половині травня, а насіння сіють на початку березня. У північних та західних областях (Львівська, Волинська, Чернігівська) через пізні заморозки пересадка можлива не раніше кінця травня, тому посів слід починати у другій половині березня. Сорт перцю. Для ранньостиглих сортів: достатньо 50–60 днів для формування розсади, середньостиглих - 60–70 днів. Пізньостиглі сорти потребують до 80 днів і більше.

Сприятливі дні за місячним календарем.

Коли сіяти перець на розсаду за місячним календарем 2025 року

За місячним календарем сприятливі дні для посіву перцю залежать від фази Місяця - зростаючий Місяць – ідеальний час для висіву культур, що ростуть над землею.

У лютому 2025 року сприятливими днями будуть 12, 13, 17 і 18 числа.

У березні 2025 року варто обрати 11, 12, 16 та 17 числа.

Підготовка насіння до посіву

Перед посівом насіння перцю необхідно правильно підготувати, щоб забезпечити дружні сходи, а саме:

Відібрати великі та повноцінні насінини, відмовившись від дрібних і пошкоджених.

З амочити насіння у слабкому розчині марганцівки або спеціальних препаратах для дезінфекції.

амочити насіння у слабкому розчині марганцівки або спеціальних препаратах для дезінфекції. Залишити насіння у теплій воді на 12–24 години для прискорення проростання.

Для загартування насіння чергувати замочування в теплій (+25°C) та холодній (+5°C) воді протягом кількох днів для підвищення стійкості рослин.

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