Коли сіяти перець на розсаду у лютому, березні 2024 року за місячним календарем

Щоб виростити хороший урожай перцю, потрібно потурбуватися про це заздалегідь — вчасно посіяти перець на розсаду. Адже всі сорти перцю є теплолюбними, тому в Україні їх вирощують лише через розсаду. А для цього підготувати ґрунт, місткості для вирощування, знезаразити насіння для розсади та посіяти розсаду в сприятливі дні для цього дні.

Термін посіву перцю залежить від сорту рослини. Ранньостиглі перці дозрівають вже через 80 днів після посіву, а пізньостиглі — через 150 днів. Таким чином можна розрахувати час посіву. Про рекомендований час посіву для кожного сорту можна також почитати на упаковуванні насіння.

Коли сіяти перець на розсаду 2024 за місячним календарем

Найкращі дати для посіву насіння перцю у 2024 році у лютому — це 11, 12, 15-21, у березні - 13-16, 18-19, 22-24.

Насіння перцю перед посадкою потрібно знезаразити — замочити у слабкому розчині марганцівки.

Для того, щоб насіння зійшло швидше, його потрібно проростити — загорнути у вологу тканину та покласти у тепле місце. Необхідно стежити за тим, щоб тканина не висихала, в такому разі насіння проросте вже на 4-5 день. Щоб насіння скоріше зійшло, можна придбати стимулятор росту та обробити його згідно з інструкцією, вказаною на упаковуванні.

Як правильно сіяти перець на розсаду

Грунт для насіння повинен бути пухким та слабокислим. Щоб приготувати самому потрібно змішати торф і перегній у рівних частинах або перегній та дерновий ґрунт у пропорції 2:1.

Місткості для розсади повинні бути шириною до 10 см і до 15 см глибиною. Обов'язково робимо отвори для дренажу. Для кращого дренажу, можна ще насіння перцю сіяти у два стаканчики, вставлені один в один. У стакані з ґрунтом обов'язково має бути зливний отвір, з якого зайва вода витікатиме в другий стакан.

У кожну місткість сіємо по 2-3 насіння, щоб після проростання видалити найслабкіші. Присипаємо насіння шаром ґрунту завтовшки до 1,5 см і злегка притискаємо землю. Потім поливаємо ґрунт.

Після накриваємо плівкою, зробивши отвори для повітря і ставимо у тепле місце.

Через 10 днів мають з'явитися перші паростки, плівку знімаємо та стежимо, щоб земля була постійно вологою. Поливання перцю повинне бути помірним: перезволоження призводить до розвитку на розсаді чорної ніжки

Першого тижня розсаду підсвічуємо фітолампою, тоді вона буде краще рости.

Коли температура повітря буде +15°C., розсаду можна пересаджувати у відкритий ґрунт.

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