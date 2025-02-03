Коли сіяти помідори на розсаду в лютому 2025 року: запам'ятайте дати, щоб отримати великий урожай

Щоб виростити щедрий урожай помідорів з великими плодами, важливо дотримуватися кількох ключових правил. Одне з них – правильний час і спосіб висівання розсади у лютому.

Вирощування розсади томатів – справа непроста й вимагає чимало часу та зусиль, щоб отримати хороший урожай. Оптимальний період для висівання 2025 року – лютий, а вибір конкретних днів залежить від терміну дозрівання сорту.

Ранньостиглі томати достигають приблизно за 105 днів, середньостиглі – за 120, а пізньостиглі можуть потребувати до 140 днів. Відповідно, що довший період дозрівання, то раніше слід висівати розсаду.

Середньостиглі сорти томатів користуються популярністю серед городників, тому їх найкраще висівати в другій половині лютого, від 15 до 20 числа. Це ідеальний період, щоб розсада мала достатньо часу для повноцінного розвитку.

Згідно з місячним посівним календарем, такі помідори ростуть близько 55-65 днів, тому вже в середині травня їх можна садити у відкритий ґрунт.

Досвідчені садівники радять висівати середньостиглі та пізньостиглі сорти саме взимку, оскільки вони добре адаптуються до холодних місяців і починають активно зростати з настанням весняного тепла.

Пізньостиглі сорти томатів рекомендується висівати приблизно 15 лютого, а через 75 днів пересаджувати у відкритий ґрунт. Важливо правильно доглядати за розсадою, оскільки надмірне поливання може спричинити загнивання коренів, а нестача вологи – уповільнити зростання рослин.

Після висівання насіння не слід поливати до появи перших паростків. Перше поливання здійснюють на п’ятий день після їхньої появи. Упродовж наступних двох тижнів слід регулярно зволожувати ґрунт залежно від його висихання, орієнтовно тричі на тиждень.

Після пікірування томати потребують поливання раз на тиждень. Якщо листя починає втрачати пружність, слід збільшити кількість вологи.

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