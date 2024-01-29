Коли сіяти помідори у 2024 році, щоб отримати міцну розсаду й ранній урожай: яке насіння вибрати

Помідори – це одна з найголовніших овочевих культур на городі кожного українця. Тому не час зволікати і вже зараз треба подбати про майбутній урожай томатів. Досвідчені городники знають, що насіння на розсаду овочів треба висівати з початку лютого, тоді можна отримати ранній урожай. Професіонали радо поділилися своїми секретами посіву та вирощування томатів. Розповідаємо, коли і як треба сіяти помідори у 2024 році, щоб виростити здорову розсаду для рясного раннього урожаю.

Коли сіяти помідори на розсаду 2024 року за посівним календарем

Традиційно, вже з кінця січня висівається насіння томатів, щоб отримати перші овочі якомога швидше. Чим довший період дозрівання, тим раніше треба висівати насіння помідорів на розсаду. Всі сорти за часом дозрівання поділяються на три види:

Ранні сорти – час від проростання до появи плодів становить 80-105 днів.

Середньостиглі – часовий проміжок від сходів до появи перших плодів становить 110-120 днів.

Пізні сорти – від проростання до появи плодів треба 125-140 днів.

У 2024 році найсприятливіші дати для посіву томатів:

у лютому – 2, 3, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 29;

у березні – 1, 2, 13, 14, 18, 19, 27, 28, 29;

у квітні – 10, 11, 14.

Як правильно сіяти помідори на розсаду: яке насіння вибирати

Спочатку треба підготувати насіння та ємність, куди висіватимуться помідори. Якщо ви хочете отримати великий урожай помідорів, краще вибирати гібридні сорти. Оскільки вони менше страждають від захворювань та шкідників, тому їхня врожайність на 30% вища, ніж у сортових томатів. Для помідорів підходить універсальний ґрунт. Тару необхідно обирати з отворами для дренажу. Можна використовувати пластикові чи торф’яні стаканчики, також підійдуть пластикові контейнери. Ємність необхідно наповнити трохи більше ніж наполовину. У кожен стаканчик варто посадити по три насінини, щоб можна було потім видалити слабкі сходи і вибрати найсильніші. Насіння треба сіяти на глибину до півтора сантиметри, присипати землею і пальцями легенько ущільнити ґрунт. Потім необхідно полити ґрунт водою, накрити плівкою ємність і поставити в тепле місце, щоб розсада швидше зійшла. Сходи повинні з’явитися упродовж п’яти-семи днів. Коли паростки зійдуть повністю, можна зняти плівку та поставити розсаду на підвіконня, де є максимальна кількість сонячного світла. Поливати розсаду треба раз на чотири дні. Помідори можна пересаджувати у відкритий ґрунт, коли температура повітря становитиме десять градусів тепла.

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