Коли сіяти редис на осінь: серпень — остання можливість отримати другий урожай

Серпень для досвідчений городників — це саме той місяць, коли можна вдруге висадити деякі рослини. Наприклад, редис. Головне знати, як це правильно робити.

Звичайно, щоб зібрати осінній урожай редису, його можна посадити і на городі, але найкраще робити це в теплиці. Обов'язково вибирайте ранні і теплолюбні сорти, які вже за 20-30 днів можуть дати урожай.

Саджають редис на глибину в 1-2 см. Між насінням потрібно залишити відстань в 3 см, а між рядами — до 10 см. На осінь редис саджають в напівтінистому чи тінистому місці, в добре підживлений та зволожений ґрунт. При цьому дуже важливо часто поливати, інакше плоди будуть гірчити.

Досвідчені городники впевнені, що отримати урожай редису можна навіть взимку. Якщо ви хочете спробувати, обов'язково використовуйте теплицю. Вибирайте спеціальні зимостійкі сорти, які не тріскаються і добре переносять морози.

Їх висаджують на глибину 2-5 см, між рослинами залишають відстань у 5 см, а між рядками — до 15 см.

Для того, щоб отримати урожай зимового редису, вибирайте добре освітлену, укриту від вітру ділянку з родючим та пухким ґрунтом.

В теплиці редис слід поливати помірно, щоб листя коренеплодів не зросталося. А перед настанням заморозків городники радять накрити всі грядки соломою.

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