Коли сіяти редиску взимку 2025 року: отримайте великий урожай, не чекаючи на весну

Взимку, коли ціни на овочі досягають небесних висот, багато родин не можуть дозволити собі додавати до щоденного меню таку "розкіш", як свіжі салати. Навіть редис стає для них занадто дорогим. Тому їм залишається тільки чекати весни, аби посадити редис на своїх ділянках. Проте, як запевняють досвідчені городники, смак свіжих коренеплодів можна відчути вже зараз.

Якщо у вас є теплиця на дачі, де температура коливається від +2 до +5 градусів, можна сміливо починати садити редис. Це холодостійка культура, тому для проростання насіння цієї температури цілком достатньо. Перед тим, як почати посадку, потрібно вибрати сорти редиски, які підходять для вирощування в закритому ґрунті.

Як тільки з'являться перші сходи, потрібно підвищити температуру в теплиці. Вдень її варто підтримувати на рівні +15 градусів, а вночі – не нижче +8.

Не менш важливим є освітлення, оскільки воно має великий вплив на ріст овочів у тепличних умовах. Якщо ви вирощуєте редис взимку, необхідно забезпечити лампами освітлення теплиці на щонайменше 8 годин на день.

Щоб ваш редис швидко зростав і був здоровим, важливо створити для нього сприятливі умови. Наприклад, полив повинен бути регулярним, але без надмірностей. Якщо залити грядки занадто сильно, це може призвести до гниття редиски. Досвідчені садівники радять поливати редис кожні два дні.

Також не забувайте про вологість у теплиці і регулярно її провітрюйте. Надмірна вологість може сприяти розвитку грибкових хвороб, що негативно позначиться на врожаї.

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