Коли Страсна п'ятниця 2024 року в Україні: що не можна робити в найважливіший день перед Великоднем

Страсна п'ятниця — найважливіший день перед святкуванням Великодня. Віряни згадують жахливі муки, які витерпів Ісус Христос перед Своїм воскресінням.

Цей день наповнений для християн скорботою та сумом. Церква вчить вірян зосереджуватися у Страсну п'ятницю на духовних цінностях, утримуючись від мирських бажань.

Коли Страсна п'ятниця 2024 року

Велика, або Страсна п'ятниця — остання п'ятниця шостого тижня Великого посту, який передує святкуванню Великодня. Християни східного обряду святкують Воскресіння Христове 2024 року 5 травня, а отже Страсна п'ятниця випадає на 3 травня. Для християн західного обряду, які святкують Великдень 2024 року 31 березня, Страсна п'ятниця припадає на 29 березня.

Що означає Страсна п'ятниця: історія

За церковними переказами, саме в п'ятницю Ісус Христос зазнав мученицької смерті. Спочатку Його змусили нести вулицями Єрусалима на собі хрест, після чого Його розіп'яли на цьому ж христі на горі Голгофі.

Учні Ісуса Христа, Никодим та Йосип, отримали дозвіл поховати свого Учителя. Вони загорнули його тіло в плащаницю з пахучими травами, помістили в нову печеру (в той час для поховання використовували так звані "гробові печери"), а вхід до неї закрили тяжким каменем. Пілат пам'ятав слова Ісуса про воскресіння, а тому поставив біля печери охорону.

Що означає Страсна п'ятниця / Фото: Unsplash

Що можна робити у Страсну п'ятницю

В храмах у Страсну п'ятницю проводять одразу три служби, які присвячені стражданням Сина Божого, його розп'яттю та похованню. Згідно з Євангелієм, Ісус Христос помер близько 15:00, а тому в цей час розпочинається вечірня служба, під час якої до вірян з вівтарної частини церкви виносять полотно з зображенням Спасителя — це символ плащаниці.

Вночі проходить утрення Великої суботи, під час якої відбувається церемонія "поховання" плащаниці. Протягом майже трьох днів вона повинна перебувати в центральній частині храма.

Цього дня віряни дотримуються особливо суворого посту, утримуються від напоїв та їжі аж до моменту винесення плащаниці. Після початку служби дозволяється їсти пісний хліб та пити воду.

Що не можна у Страсну п'ятницю

Страсна п'ятниця вважається найсумнішим для вірян днем перед Великоднем, а тому час рекомендується провести в храмі чи вдома, зосередившись на молитвах та пості.

Цього дня Церквою забороняються такі дії:

важка праця — всі справи вірян повинні бути спрямовані на співпереживання мукам Спасителя та молитву;

переїдання — дотримуючись Великого посту, саме в Страсну п'ятницю не можна їсти чи пити до винесення плащаниці;

прибирання в будинку — а також прання, прасування, шиття, вишивання;

розваги — дивитися телевізор, веселитися, танцювати, співати, ходити у заклади, навіть гортати стрічку соціальних мереж чи заходити в браузери.

У багатьох традиціях існує думка, що саме в Страсну п'ятницю можна побачити своє майбутнє, якщо після пробудження просто визирнути у вікно. Якщо ви побачите молодого хлопця або чоловіка — на вас чекає весілля. Сімейна пара означає воз'єднання після розлуки. Молода дівчина або жінка — безтурботний рік.

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