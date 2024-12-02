Коли Святий вечір 2024 року: традиції, що не можна робити

Святвечір 2024 - коли та як його святкувати
Коли Святий вечір 2024: дата за новим церковним календарем
Одне з найурочистіших свят для християн Різдвяний Святвечір , цього року за новоюліанським церковним календарем відзначається 24 грудня.
Традиції та звичаї на Свят вечір
Це особливий вечір, коли очікується народження Ісуса Христа. В ніч перед Різдвом у храмах розпочинається вечірня служба, яка у довоєнний час тривала всю ніч зі Святвечора на Різдво, а після вечірньої служби розпочиналась літургія Василія Великого.
Але це не лише церковне, а й родинне свято. Вечір заведено проводити у родинному колі, за пісною вечерею читають Євангеліє і моляться усією родиною.
Коли на небі з'являється перша зірка, наступає Святий вечір. Всі роботи припиняються, родина святково вдягається та сідає за стіл. Існує давня народна традиція – не їсти весь день, дотримуватися строго посту аж до вечері. У такий особливий вечір обов’язково слід допомогти кожному, хто попросить.
Традиційно на столі мають стояти 12 пісних страв, найчастіше, більшу частину столу складають вареники з різноманітними начинками. Не може обійтися у цей вечір і без куті та узвару.
Важливою прикрасою святвечора був Дідух, а піснями - колядки. У Святвечір в Україні господар в руках з дідухом обходив свою садибу, а потім вносив його до хати. Збереглися традиції ворожити на Святий вечір.
На Святвечір традиційно вітаються словами: "Христос рождається!", а відповідають: "Славімо його!". Десь кажуть: "Христос народився!", в західних регіонах можна почути: "Слава Ісусу!".
Що не можна робити на Святу вечерю
- Напередодні Різдва суворо заборонено сваритися чи лаятися.
- Не можна рибалити, полювати і копати землю. Жінкам не можна займатися рукоділлям.
- Не можна одягати брудний та старий одяг.
- Не можна багато розмовляти, виходити з-за столу чи з дому під час вечері.
- Не можна бути скупим.
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