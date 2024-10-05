Коли святкуємо Новий 2025 рік: яка тварина стане його символом, що вона означає і на кого вплине

На який день припадає святкування Нового 2025 року? Яка тварина за східним календарем стане його символом?

Початок Нового 2025 року ми будемо святкувати в ніч проти середи. За східною традицією, кожен рік отримує певний тваринний символ, який повторюється кожні 12 років.

2025 рік припадає на шостий знак китайського зодіаку. Він є символом мудрості, спокою, інтуїції та здатності адаптуватися під будь-які умови.

Яка тварина є символом 2025 року

Згідно зі східним китайським календарем 2025 рік пройде під знаком Зеленої Дерев'яної Змії. В Китаї 2025 рік прийде 29 січня 2025 року і закінчиться 16 лютого 2026 року. За віруваннями жителів Піднебесної, це буде період змін, нових можливостей, адже змія є символом гнучкості, мудрості, адаптації.

В китайській астрології змія вважається найзагадковішою та найсильнішою твариною. А тому, коли вона має вплив на певний рік, то це завжди період потужних трансформацій, нових викликів, самопізнання. Китайська мудрість стверджує, що це буде рік довгострокових планів та стратегічних дій. А тому дуже важливо зважено підходити до будь-яких своїх рішень, завжди спиратися на інтуїцію.

Змія є шостим знаком в китайському зодіаку. Вона несе у собі не лише мудрість, але й внутрішню силу. Згідно зі східними традиціями, люди, народжені у рік Змії, відрізняються аналітичним складом розуму, вміють знаходити вихід з будь-яких ситуацій, схильні до самопізнання.

Символ 2025 року: стихія

Яка тварина є символом 2025 року / Фото: Фото з відкритих джерел

З кожною твариною китайського зодіаку пов'язана одна чи кілька стихій. Всього в східній астрології їх п'ять: Вогонь, Дерево, Вода, Метал і Земля. 2025 рік стане роком Зеленої Дерев'яної Змії, а отже стихією цього періоду буде Дерево. До того ж, це буде не осіннє дерево, що вже скидає листя і готується до смерті, а молоде, здорове та зелене.

Що ж означає ця стихія для нас? Дерево показує, що більшість починань цього року будуть успішними. Якщо не всі плани, які ви створювали протягом 2024 року, закінчилися успішно, то робота над будь-якими починаннями 2025 року пройде в продуктивному ключі. Доречними будуть креативний підхід та свіжі ідеї для вирішення банальних проблем та тих, які вже набридли.

Який колір 2025 року буде щасливим

2025 року щастя принесуть всі кольори, які пов'язані зі стихією Дерева. А це — білий, чорний, жовтий та золотий.

Золотий та жовтий є символами багатства, тепла, щастя. Білий символізує нові починання, чистоту, життя, як з чистого листа. Чорний, хоча і здається похмурим, насправді в китайській міфології є символом мудрості, глибини.

Для кого 2025 рік стане найкращим

Для кого 2025 рік стане найкращим / Фото: Фото з відкритих джерел

Згідно зі східним гороскопом, 2025 рік стане найбільш вдалим для тих, хто народився у рік Мавпи, Півня та Бика.

Будьте готові до певних труднощів у професійному, особистому та любовному житті, якщо ви народилися у рік Коня, Свині чи Тигра.

А ось ті, хто народився під символом 2025 року, Змією, відчують підсилення основних рис свого характеру, зокрема, інтуїції, мудрості і обачності.

"Щасливі" числа 2025 року: вони принесуть удачу

За китайським календарем, 2025 рік Змії найбільш щасливими датами для тих, хто народився під цим символом, стануть 2, 8 та 9 число. Ці дати будь-якого місяця стануть найсприятливішими для укладання договорів, початку нових справ, прийняття важливих рішень тощо.

А ось найменш сприятливими стануть 1, 6 та 7 число. В такі дні 2025 року слід бути вкрай обережними.