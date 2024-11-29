Коли святкуємо Водохреще 2025 року: дата за новим календарем, традиції та історія

Водохреще, свято Хрещення Господнього, Богоявлення — це все назви однієї важливої в церковному календарі даті, яка присвячена хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан.

До 1 вересня 2023 року Водохреще щорічно українці святкували 19 січня. Однак, після переходу на новоюліанський календар більшість церковних свят святкуються на 13 днів раніше. Тому 2025 року Хрещення Господнє припадає на 6 січня.

Що означає свято Хрещення Господнє

Цей день вважається одним з найшанованіших зимових свят серед українців. Його корені сягають біблійних часів. Приурочене воно важливій події в житті Сина Божого, коли Ісуса Христа хрестив у річці Йордан Іван Хреститель. За переказами у ту мить на нього зійшов Святий Дух (голуб) і з небес пролунав голос Господа. Саме тому свято ще носить назву Богоявлення.

Водохреще — третє свято і воно завершує різдвяно-новорічний цикл. В народі часто можна зустріти назву "Йордан". Саме хрещення Ісуса в цій річці стало початком для такої важливої події в житті кожного вірянина, як Таїнство хрещення. Воно є одним з семи церковних таїнств, яке допомагає людині ніби "народитися" наново для того, щоб жити во Христі.

Після хрещення за біблійними переказами Ісус пішов жити в пустелю, де усамітнився, молився, дотримувався посту і готував своє тіло та душу до найважливішої місії. В Євангелії від Луки написано, що Христос не їв протягом 40 днів.

Що можна робити на Водохреще

Вранці у храмах проводиться святкова служба, яку віряни обов'язково відвідують. Вони моляться до Ісуса Христа, просячи його здоров'я, миру, хорошого урожаю. Дуже важливо розпочати Водохресний ранок з ковтка освяченої води. Зазвичай святою водою запасаються аж до наступного свята. П'ють її лише натщесерце, з молитвою на вустах. Вважається, що вона допомагає вилікувати тіло і душу.

Невід'ємною частиною святкування є купання. Багато вірян обмивається в крижаній воді, вважаючи, що цим очищаються від гріха. Проте, ця традиція зовсім не церковна, а швидше народна. Тому кожен сам особисто вирішує, занурюватися йому в ополонку чи ні.

Що не можна робити в свято

Як і в будь-яке інше велике церковне свято, забороняється сваритися, лихословити, лаятися, обманювати інших, бажати зла, пліткувати чи ображати. Також не слід брати і давати гроші в борг. Краще відкласти домашні справи та важку фізичну працю на інший день, а цей провести в молитві. Не можна відмовляти у допомозі, якщо вас про неї просять, а також ворожити.

В давнину існувала ще одна цікава заборона — намагалися не ставити на підлогу посудину з освяченою водою або розбавляти її.

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