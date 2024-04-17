Коли святкують День жінок-мироносиць 2024 року: що означає це свято, які традиції існують

Згідно з біблійними переказами, жінки-мироносиці присвятили своє життя служінню Ісусу Христу. В Писанні згадується сім імен жінок-мироносиць, однак їх було набагато більше.

Коли святкують День жінок-мироносиць 2024 року

Це церковне свято перехідне, а його дата прив'язана до святкування Великодня. День жінок-мироносиць завжди припадає на другу неділя після Воскресіння Христового.

2024 року ми віряни східного обряду святкують Великдень 5 травня, а це означає, що День жінок-мироносиць припаде на 19 травня.

Хто такі жінки-мироносиці: історія свята

У Писанні найчастіше згадують про Марію з Магдали або Марію Магдалину. Вона вела грішне життя до зустрічі з Ісусом Христом та була одержима сімома бісами, яких Спаситель з неї вигнав. Марія покаялася і пішла за Ним, щоб спокутувати свої гріхи.

Сереж жінок-мироносиць Марія Магдалина особливо виділялася своїми відданістю та вірою. Про неї можна зустріти багато розповідей в Євангелії. Так, наприклад, Марія була присутня в Сіонському храмі у той момент, коли на апостолів зійшов Святий Дух. Вона також сама проповідувала, зокрема у Італії та Малій Азії. Через велику працю на благо християнства вважається рівноапостольною.

Також серед жінок-мироносиць згадують Марію Клеопову, яка була матір'ю майбутнього євангеліста Матвія. Відомими є Марія і Марфа — рідні сестри Лазаря Четвероденного, якого Ісус воскресив на четвертий день після його смерті (про ці події згадують у Лазареву суботу).

Всі ці жінки зреклися свого минулого і пішли за Ісусом Христом як за Учителем. У момент розп'яття вони були поруч і підтримували Богородицю. Пізніше також супроводжували тіло Ісуса до гробниці. Апостоли розбіглися в страху, адже боялися, що їх будуть переслідувати за сповідування християнства. Жінки ж залишилися вірними, бо відчували, що дбають не про простого покійника, а про того, хто стане Переможцем смерті.

Що означає слово "мироносиці"

Що означає слово "мироносиці" / Фото: Unsplash

Миро — це ароматична олія, якою за давньою єврейською традицією змащували тіло покійної людини. Тому мироносиці — це ті, хто приніс миро для проведення похоронного ритуалу.

Як говориться у Святому Письмі, на третій день після розп'яття Марія Магдалина, Марфа і її сестра Марія, Саломія, Марія Клеопа, Сусанна та Іоанна прийшли до тіла Ісуса Христа, принісши з собою миро. Хоча вони знали, що до гробниці Спасителя приставили варту, все ж прийшли служити. Однак обряд вони провести не змогли, тому що труна виявилася пустою.

Там перебував ангел, який звернувся до жінок і сказав: "Що шукаєте живого серед мертвих? Він воскрес, як і обіцяв".

Цікаво, що великоднє привітання "Христос Воскрес!" належить саме Марії Магдалині, яка прийшла до апостолів і саме так повідомила їм про воскресіння їхнього Учителя. Також їй належить традиція дарувати на Великдень яйця червоного кольору.

Сучасні віряни вшановують День жінок-мироносиць замість 8 березня — Міжнародного жіночого дня.

Які традиції існують

У День жінок-мироносиць наші пращури вітали всіх жінок та дівчат, дарували їм квіти.

За давніх часів це свято також носило народну назву "бабині братчини". Святкували їх лише жінки. Чоловіків навіть до підготовки до свята не допускали. Місце проведення свята обирали напередодні. Для головних страв на святковий стіл жінки обходили господарства і збирали курячі яйця. Основною стравою вважався омлет.