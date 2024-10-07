Коли святкують Введення Пресвятої Богородиці в храм в Україні: дата, історія, традиції

Одним з найбільших і найшанованіших свят в церковному календарі є Введення Пресвятої Богородиці в храм або Третя Пречиста, як його часто називають в народі.

До переходу на новоюліанський календар (1 вересня 2023 року) в Україні Введення Пресвятої Богородиці в храм святкували 4 грудня. Тепер дата свята припадає на 21 листопада, тобто святкується на 13 днів раніше. В народі свято називають Третя Пречиста. Воно сягає своїм корінням IX століття, коли вже будували церкви на честь цієї важливої для вірян події.

Введення в храм Пресвятої Богородиці: історія

Свято вшановує таку подію, як перше відведення Діви Марії в храм. Відбулося це, коли дівчинці було 3 роки. Марія народилася у вже немолодого подружжя. Батьки майбутньої Богоматері молилися щодня, щоб Господь подарував їм дитину. Коли вони дізналися про Божий подарунок, то одразу вирішили, що дитя служитиме Йому. Від самого дитинства Марію виховували у молитвах, а в трирічному віці її відвели до храму, де вона жила і навчалася служінню Господу.

Містяни знали про рішення батьків Діви Марії. Тому сама подія мала досить урочистий характер. Люди зібралися на вулицях міста, щоб супроводити дівчинку до храму, де на неї вже чекали священики. Така урочистість передрікала важливу роль Марії у майбутніх церковних подіях.

Що можна і не можна робити в Третю Пречисту

Від цього дня селяни вже припиняли копати землю до наступного сезону. Вважалося, що вона повинна відпочити до Благовіщення. Третя Пречиста випадає на період Різдвяного посту, а тому забороняється вживати м'ясні, молочні продукти. Важливо, щоб на столі були лише пісні страви. А ось за народними переказами забороняється позичати гроші чи брати самим в борг.

Серед селян Третя Пречиста символізувала прихід справжньої зими. Від цього моменту вже очікували морозів, які могли вдарити з дня на день. Більшість народних прикмет були пов'язані з водою. Так, наприклад, вірили, якщо набрати воду в особливому місці, то вона матиме чудодійну силу. Молоді дівчата вмивалися снігом, якщо він випадав цього дня. Також йшли до храму і молилися Пресвятій Богородиці.

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