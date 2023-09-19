Коли святкують Введення в Україні: нова дата Третьої Пречистої, традиції предків та сильна молитва

Від 1 вересня 2023 року Україна перейшла на новоюліанський календар, тому дати деяких церковних свят змінилися. Дізнайтеся, коли буде Третя Пречиста 2023 року?

Щороку християни східного обряду святкують особливу подію для релігійного світу — Введення в храм Пресвятої Богородиці. В народі це свято ще часто називають Третя Пречиста. Для вірян дата дуже важлива, адже вшановує Діву Марію, матір Ісуса Христа.

Коли Третя Пречиста 2023 року: нова дата

До переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар українці святкували Введення в храм Пресвятої Богородиці 4 грудня. Однак, від 1 вересня 2023 року це свято буде припадати на 21 листопада.

Пов'язана дата з народженням Діви Марії та визначенням її майбутньої долі. Для українців цей день ще й багатий цікавими давніми традиціями і обрядами.

Введення в храм Пресвятої Богородиці: що це за свято

Довгий час батьки Марії, Іоаким та Анна, не могли зачати дитину, тому постійно молилися і просили Господа, щоб той подарував їм можливість насолодитися батьківством. Бог відповів на їхні молитви за обіцянку віддати майбутнього первістка служінню в Єрусалимський храм.

Згодом у подружжя народилася донька, яку вони назвали Марією. Коли виповнилося дівчинці три роки, батьки, пам'ятаючи про свою обіцянку, відвели її до Єрусалимського храму. Там вона вчилася і жила аж до заручин з майбутнім чоловіком, Йосипом. Саме день, коли Іоаким та Анна відвели Марію до храму і є Введенням.

В народі свято часто називали "Воротами зими", адже воно ніби відкриває низку важливих зимових свят, зокрема Різдва, яке українці відтепер будуть святкувати 25 грудня.

Народні прикмети

Горобець на Введення "нап'ється", значить на Юрія (23 квітня за новим стилем) віл напасеться.

Скільки води на Третю пречисту, стільки в травні буде трави.

Якщо в сліду на Введеня є вода (талий сніг), на Юрія вже буде трава.

До Введення лід річки скував.

Якщо ще стоїть тепла погода, зима буде лютою.

Що можна і не можна робити на свято Введення в храм Пресвятої Богородиці

Що не можна робити на свято Введення в храм Пресвятої Богородиці / Фото: Pexels

В народному календарі Третя Пречиста вважалася одним з свят, які символізували прихід зими. Наші предки не лише вшановували Марію, але й проводили різноманітні обряди, щоб накликати на себе і свою родину багатство, добробут на весь рік.

Вранці віряни обов'язково відвідували церкву. Існувало повір'я, хто першим на Введення повернеться додому, той і визначить долю, яка буде панувати в ньому. Наприклад, молодий хлопець приносив достаток, стара жінка — скруту.

На Третю Пречисту намагалися нічого не позичати і не давати в борг. Вірили, що добра з того не буде.

Велика частина традицій була пов'язана з освяченням води. Воду набирали лише в певному місці — там, де три джерела сходяться воєдино. Потім її освячували полум'ям і використовували для худоби, любовних приворотів, ворожби.

Якщо цього дня був сніг, то дівчата обов'язково вмивали ним обличчя, а потім витирали рушником червоного кольору. Вірили, що тоді шкіра буде білою, чистою з рум'янцем. Щоб наступний рік був вдалим, жінки повинні були посидіти на порозі опівночі з пряжою конопель.

Вже починався Пилипівський піст, тому страви на святковому столі зазвичай були скромними. Однак на свято дозволяли певне послаблення: можна було додати рибу, рослинну олію, червоне вино.

Серед наших предків досить популярним було вірування, яке своїм корінням сягало ще дохристиянських часів. Цього дня вшановували предків, які померли. Свято називали інколи "Виденням", тому що вірили, що цього дня душа ніби може "виглянути" зі свого тіла. Від Введення до Благовіщення (25 березня за новоюліанським календарем) не можна було копати землю. Вважалося, що вона відпочиває і набирається сил до наступного року.

Введення в храм Пресвятої Богородиці: молитва

О, Пресвята Діво, Царице небесах і землі, обрана наречено Божа, що прийшла в храм законний на заручени до Нареченого Небесного! Ти залишила єси люди Твоя і дім батька твого, щоб принести Себе в жeртву чисту і непорочну Богові, і перша дала обітницю дівоцтва.

Даруй же і нам соблюдать себе в цнотливість, і чистоті, і зі страхом Божим у всі дні життя нашого, нехай буде він храмом Духа Святого, особливо допоможи всім в наслідуванні Твоєму в своїх оселях і обручи собі на служіння Богові в чистоті дівоцтва проводити життя своє і від юності нести ярмо Христове добре і легке, свято берегти обітниці свої.

Ти провела, Всечистая, всі дні юності Твоєї в храмі Господньому далеко від спокус світу цього, в пильнуванні молитовному і у всякому утриманні душевному і тілесних, допоможи і нам відбивати всі спокуси ворожі від плоті, світу і диявола, і перемагати оті молитвою і постом.

Ти у храмі Господньому з Ангелами перебуваючи, прикрашена усіма чеснотами, особливо ж смиренністю, чистотою і любов’ю і гідно вихована ти.

Допоможи ж і нам, підкореним гордістю, нестриманістю і лінощами, здобувати повсякчас досконалість духовну, так уготовану кожній з нас з поміччю Твоєю вбрання шлюбне душі своєї і свого добродіяння, щоб не бути не готовими з’явимося у стрітення Безсмeртному Нареченому нашому і Сина Твого, Христу Спасителю і Богу нашому, але нехай прийме з мудрими дівами в обителі райські, і з усіма святими сподоби нас славити і прославляті всесвяте ім’я Отця і Сина і Святого Духа і Твоє милостиве заступництво завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.