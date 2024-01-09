Коли свято Благовіщення 2024 року: дата за новим календарем, історія, традиції

Після Великодня і Різдві Христового саме Благовіщення Пресвятої Богородиці вважається найбільшим святом. Його назва означає "звістка", яку отримала Діва Марія від янгола про непорочне зачаття.

Саме цього дня Архангел Гавриїл прибув до Діви Марії, щоб повідомити їй благу вість — скоро вона народить Спасителя всього людства.

Коли Благовіщення Пресвятої Богородиці за новим календарем

Як для католиків, так і для православних християн Благовіщення є дуже великим святом. Традиційно святкують його перед Великоднем.

Раніше православні віряни святкували Благовіщення Пресвятої Богородиці 7 квітня. Але від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. Тому більшість церковних свят тепер святкується на 13 днів раніше. Тому Благовіщення Пресвятої Богородиці 2024 року припадає на 25 березня.

Головна його мета — нагадати вірянам про те, що Син Божий прийшов на Землю, щоб спокутувати гріхи людські.

Що означає Благовіщення Пресвятої Богородиці

Що означає Благовіщення Пресвятої Богородиці / Фото: pixabay.com

Про походження цього великого церковного свята можна дізнатися в Євангеліє від Луки. Відомо, що до Діви Марії прибув Архангел Гавриїл, яка вела благочестиве життя зі своїм чоловіком Йосипом. Ангел розповів жінці, що скоро вона народить Ісуса Христа, який стане Спасителем людства.

Водночас, Марія залишалася у шлюбі незайманою. Тому вона не могла зрозуміти, як зможе завагітніти. Ангел відповів на це, що зачаття буде непорочним і від Святого Духа. Тоді Діва Марія прийняла волю Господа і завагітніла.

Що не можна робити на Благовіщення 2024 року

Вірянам рекомендують в свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, як і в інші великі християнські події, відкласти всі свої справи, піти до храму і помолитися.

В цей час триває Великий піст, але згідно з церковним уставом дозволяється трішки послабити його правила, додавши до раціону рибу та морепродукти, гарячі страви з олією, вино.

Загалом важливо провести цей день у гарному настрої, поспілкуватися з друзями і рідними, попросити вибачення за свої гріхи. А ось злословити, сваритися і кричати заборонено.

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