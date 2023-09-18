Коли свято Покрови 2023 року: святкування за новим календарем, традиції та молитва до Пресвятої

1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. Тому дати більшості церковних свят змінилися. Коли цього року буде Покрова Пресвятої Богородиці?

Це велике церковне свято завжди припадало на той самий день в жовтні і святкувалося разом з Днем захисників та захисниць України, Днем українського козацтва. З переходом на новий календар дата змінилася.

Коли цього року буде Покрова Пресвятої Богородиці

2023 року і надалі українці будуть святкувати це важливе релігійне свято 1 жовтня. Нагадаємо, що до переходу на новоюліанський календар святкування припадало на 14 жовтня.

Покрова Пресвятої Богородиці: що означає цей день

На території Київській Русі це свято було встановлене ще в X столітті. Згідно з переказами, йому передувала подія, яка відбулася в Константинополі у Влахернському храмі 1 жовтня 910 року, де зберігалася важлива для християн реліквія — риза Богородиці.

Тоді йшла війна і місто було оточене сарацинами, вже практично не мало як оборонятися. Священники проводили всеношну в храмі і тоді юродивий Андрій, який був дуже побожною людиною, побачив видіння. Раптом над вірянами, які стояли навколішках і молилися, з'явилася Діва Марія разом із святими і янголами. Вона покрила людей своїм омофором та молилася разом з ними за мир. Віряни повірили, що Богородиця пильнує людство. Тоді візантійці змогли зняти облогу і розбити сарацинів.

В Україні Покрова вважалася одним з найважливіших свят козацтва. Запорізькі козаки навіть будували храми на честь Діви Марії та вшановували одноіменні ікони.

Народні прикмети на Покрову

Народні прикмети на Покрову / Фото: Pexels

Якщо до Покрови журавлі не відлетять, то зима настане поволі.

Як на Покрову віє вітер з півдня — буде тепла зима.

Хто лежить до Покрови, той продасть усі корови.

Прийшла Покрова — всохла діброва.

Минула Покрова — зоставайся здорова.

Минула Покрова — з'їла полудень корова.

Коли на Покрову вітер, то і весна буде вітряна.

До Покрови думай про пашу для корови.

До Покрови давали молоко корови, а по Покрові пішло молоко корові у роги.

Традиції та народні звичаї на Покров Пресвятої Богородиці

В наших предків Покрова вважалася закінченням цілої плеяди осінніх свят, які підводили підсумок господарського року. В народі навіть існувало повір'я: "Пречиста мати (Успіння) засіває, а Покрова збирає". В давнину вірили, що саме в цей період починається так зване "зазим'я", вже на Покрови худобу не виганяли на пасовище, а переводили її на зимове харчування в хліві.

Спостерігаючи за природою, селяни намагалися спрогнозувати майбутнє. Так, якщо вітер дув з півночі, то, казали, зима буде сніжною і дуже холодною.

Покрова також була знаною як період весіль. В народній свідомості існував зв'язок святого омофора Богородиці з покровом (тобто фатою), яким покривали голову нареченої. Також це був час відвідин родини, сімейних застіль.

Як молитися на Покрову Пресвятій Діві Марії

О Пречиста Діво, Мати Господа Всевишніх сил, Неба і землі козацької Царице, Богохранимого стольного града Києва і всієї держави нашої України – Всемогутня Заступнице! Прийми всехвальні й подячні піснеспіви ці від нас, недостойних рабів Твоїх, і піднеси молитви наші до Престолу Бога і Сина Твого, щоби був милостивим до неправд наших і послав благодать Свою до тих, хто шанує Всечесне ім’я Твоє і з вірою та любов’ю вклоняється благовісній іконі Твоїй. О, Владичице Пресвята, змилуйся над немічними людьми твоїми, позбав нас зневіри, відчаю, гніву, ворожнечі, недовір’я, заздрощів, наклепу, ненависті, марнославства і гордощів бісівських, а відтак зглянься на всіх нас милістю Твого заступництва.

Підійми нас із глибини гріховної та просвіти сердечні очі наші, щоби бачити Порятунок. Будь милосердною і тут, і там: як на стороні земного буття, так і на Страшному Суді Сина Твого. Ти після Бога перша наша Надія і Заступниця всіх, хто прибігає до тебе з вірою.

Збережи соборність землі нашої Української, покрий нас Святим Твоїм Омофором від зазіхання злих нечистих сил та усякого супостата, нехай буде в країні нашій – правда Господня, та хай збережуться в народі нашому святодідівська мова та звичаї. Бо молимося до Тебе Пречиста і Непорочна Діво як до Всемогутньої Заступниці та Винуватиці порятунок нашого і величаємо Святе та Величне ім’я Отця і Сина і Святого Духа в Троїці славимо і поклоняємого Бога, нині та повсякчас і навіки-віків. Амінь.