Коли та як обрізати виноград восени: корисні поради, правила та схеми

Коли найкраще обрізати виноград восени і як це робити

Протягом вегетаційного періоду, виноград утворює набагато більше пагонів і грон, ніж може забезпечити поживними речовинами. І якщо виноград не обрізати, ягоди будуть дрібними, не будуть визрівати, а лоза буде подовжуватися. Тому обрізання винограду протягом сезону неминуча.

Коли краще обрізати виноград восени чи навесні

Прихильники є як у весняної, так і осінньої обрізки. Ті, хто вважає, що потрібно обрізати восени, аргументують тим, що навесні, в лозах починається сокорух, обрізання може спровокувати «плач лози» - витікання пасоки з місця зрізу вниз по лозі. Але такої проблеми можна запобігти, якщо робити зрізи в напрямку від бруньки.

Прихильники весняної обрізки стверджують, що восени виноград переходить в стан спокою, поживні речовини з пагонів, які були сформовані за літо, переміщуються до коріння. Обрізання у цей час зменшить обсяги харчування, що ослабить лозу в цілому.

Фахівці у розв'язанні питання, коли обрізати виноград, радять дотримуватися наступного правила — укривний виноград краще обрізати восени, тому що обрізану лозу зручніше накривати. До роботи приступають за 2-3 тижні після листопаду, коли рух поживних речовин вже припинений. Сорти, які не будуть укривати на зиму краще обрізати навесні до моменту появи бруньок.

Основні правила обрізання винограду

Загальні правила обрізання, не залежно від пори року такі:

Обрізання потрібно проводити добре заточеним інструментом — секатором.

Лозу обрізають тільки з одного боку.

Напрямок зрізу пагона повинен бути орієнтований від вічка.

Плодова стрілка завжди має знаходитися вище сучка заміщення.

Загалом, часткове обрізання винограду проводять постійно, з весни до осені.

Весною відрізають підмерзли, пошкоджені гілки, або гілки, які виглядають хворими. Потім видаляють пагони товщиною понад 12 мм, а також слабкі та тонкі, менші ніж 5 мм. Пагони вкорочують так, щоб на кожному залишилося не більше 10-15 вічок і приблизно 1-2 вузли.

Літні роботи з виноградом

Проріджують виноград і влітку. Після цвітіння в нижній частині кожного пагона з гронами обрізають по 5-10 листків.

виноград і влітку. Після цвітіння в нижній частині кожного пагона з гронами обрізають по 5-10 листків. Виноград пасинкують . Пасинки — це пагони особливого виду, що утворюється в пазухах листків з літніх бруньок протягом усього сезону, які утворюють непотрібну тінь в районі зав'язей і відбирають у рослини поживні речовини. Пасинку дають трохи підрости, потім його видаляють, залишивши до 2 нижніх листків, щоб на тому ж місці не виріс новий пасинок.

. Пасинки — це пагони особливого виду, що утворюється в пазухах листків з літніх бруньок протягом усього сезону, які утворюють непотрібну тінь в районі зав'язей і відбирають у рослини поживні речовини. Пасинку дають трохи підрости, потім його видаляють, залишивши до 2 нижніх листків, щоб на тому ж місці не виріс новий пасинок. Проводять карбування лози в серпні, коли розпускаються «коронки» пагонів, а зростання лози сповільнюється. Ця процедура потрібна, щоб поживні речовини перенаправлялись на дозрівання ягід в гронах. Для цього верхівки пагонів вкорочують на 15-20 см.

Коли та як обрізати виноград восени

Коли обрізати виноград восени

Обрізати виноград восени потрібно за 1-2 тижні після збору врожаю. Звичайно листя ще присутнє на винограді.Можна дочекатися листопада або просто листя обібрати.

Як обрізати виноград восени

Лозу потрібно обрізати до деревини, що має на зрізі світло-зелений колір, до "живої" деревини.

У місці зрізу над брунькою має бути до 2 см пагона. На кожній плодовій стрілці лози мають залишатися вічка, точна кількість яких залежить від діаметра пагона. Наприклад, при товщині гілки в 5 мм на ній залишають 5 вічок. При діаметрі в 6, 7 або 8 мм вже 6 вічок. При товщині в 9 і 10 мм число вічок дорівнює або на 1-2 більше значення діаметра. Кількість вічок, які потрібно залишити залежить не лише від діаметра пагона, а й від ваги грона — чим вона більша, тим більше вічок потрібно залишити.

Якщо молодих пагонів на рослині помічаєте багато, а товщина є такою самою, як і минулого року, то це означає, що виноград виснажений від великого врожаю. У такому випадку треба максимально обрізати гілля куща.

Схема обрізка молодого винограду восени

У перший рік восени в лози без гілок зрізають верхівку так, щоб залишилось 3–4 бруньки.

Наступного року з неї виростуть дві бічних пагони – їх восени разом із верхівкою вкоротіть до 2 бруньок.

На третій рік на лозі буде 6 гілок – знову вкоротіть їх так, щоб залишилося 3–4 бруньки на свіжих приростах, при цьому старіші частини пагонів будуть зі здерев’янілою корою.

На четвертий рік знову вкоротіть лише зелені прирости, залишаючи 4 бруньки. Таким чином формуються рукави – міцні бокові лози.

Під час обрізки бокового пагона до 2–3 бруньок із нього утворюється сучок заміщення. Він дає декілька пагонів, які зазвичай обрізають, а один залишають на плодоношення. Під час вкорочення пагонів слід залишати пеньок до 3 см над брунькою.

Якщо з одного місця ростуть 2–3 пагони, залиште найміцніший. На рукавах, як і на скелетних гілках дерев, залишають по 3–4 цьогорічні лози, тоді як пагони, які вже відплодоносили, обрізають.

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