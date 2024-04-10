Коли та як садити кабачки у ґрунт і на розсаду: сприятливі дні у 2024 році

Кабачки - одна з найпопулярніших овочевих культур в Україні. Ці смачні та корисні плоди вирощують і досвідчені садівники, і новачки.

Якщо ви плануєте посадити кабачки 2024 року, то варто знати про оптимальні терміни посіву насіння у відкритий ґрунт та на розсаду.

Коли садити кабачки у 2024 році у відкритий ґрунт

Кабачки - теплолюбні рослини, тому висівати насіння у відкритий ґрунт варто лише після того, як мине загроза весняних заморозків, а земля гарно прогріється. За рекомендаціями виробників насіння, у більшості регіонів України оптимальний час для посіву кабачків - це друга половина квітня та червень.

Однак цього року весна забуяла вже з кінця березня, тож у 2024 році сприятливі дні для посіву кабачків у відкритий ґрунт припадають на такі дати:

15-17 квітня;

22-24 квітня;

29-31 квітня.

Перед посівом насіння кабачків радять замочувати у теплій воді на 12 годин - це пришвидшить проростання. Висівати насіння краще на глибину 3-4 см. Тож присипати насіння варто руками, розпушуючи землю. Відстань між рослинами має бути не менше 70 см.

Для посіву обирайте сонячні ділянки з родючим та добре дренованим ґрунтом. Кабачки дуже вимогливі до вологи, тому не забувайте регулярно поливати рослини, особливо у спеку.

Коли садити кабачки на розсаду у 2024 році

Якщо ви хочете отримати ранній урожай кабачків, можна вирощувати розсаду. Висівати насіння на розсаду потрібно за 3-4 тижні до висадки у відкритий ґрунт.

У 2024 році сприятливі дні для посіву кабачків на розсаду - це перша половина квітня.

Для посіву варто використовувати індивідуальні горщики або торф'яні стаканчики діаметром не менше 8 см. Наповніть ємності легким, пухким та родючим ґрунтом. У кожен горщик висійте по 2-3 насінини на глибину 2 см.

Розсаду кабачків необхідно вирощувати при температурі +20...+25°C. Забезпечте рослинам яскраве освітлення протягом 12-14 годин на добу. Регулярно поливайте розсаду теплою водою, але уникайте перезволоження ґрунту.

Висаджувати розсаду кабачків у відкритий ґрунт можна після 25-30 днів у стаканчиках, коли мине загроза заморозків. Перед висадкою обов'язково загартовуйте рослини, виносьте їх на вулицю.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете виростити гарні кабачки, які будуть все літо давати плоди. Не забувайте також регулярно доглядати за рослинами протягом сезону: поливайте, розпушуйте ґрунт, підживлюйте та вчасно збирайте кабачки.

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