Коли та як садити картоплю під агроволокно чи плівку: садіння культури у березні

Для отримання раннього та багатого врожаю картоплі необхідно створити оптимальні умови для її зростання. Використання агроволокна або плівки є ефективним способом досягнення цієї мети, дозволяючи не лише отримати ранній врожай, але й значно полегшити догляд за рослинами.

Для ранньої посадки рекомендується вибирати ранні сорти картоплі. Однак, можна висаджувати й інші сорти, але терміни збору врожаю будуть відрізнятися. За 20-30 днів до посадки необхідно обробити бульби протруйниками або фунгіцидами та залишити їх для пророщування в теплому приміщенні.

Коли садити ранню картоплю під плівку чи агроволокно

Традиційно картоплю висаджують у відкритий ґрунт наприкінці квітня або в травні, але з використанням плівки та агроволокна можна розпочати посадку раніше, коли ґрунт прогріється до +8-10°C. Для прискорення прогрівання ґрунту грядки накривають чорним агроволокном (щільністю від 50 г/м²) або чорною плівкою (щільністю від 75-80 мкм), створюючи парниковий ефект. Якщо у вас є можливість, можна встановити дуги над грядками і натягнути на них покривний матеріал. Це створює міні-теплицю, де вдень, коли сонце світить, поверхня покриття нагрівається, і під ним утворюється парниковий ефект. Земля в такій міні-теплиці нагрівається значно сильніше, ніж на відкритому повітрі. А вночі вона віддає тепло повільніше, тому довше залишається теплою.

В результаті такого укриття ґрунт прогрівається набагато швидше, ніж зазвичай. Коли температура ґрунту вранці стабільно тримається на рівні +8-10°C, можна починати садити картоплю. В такому раз, залежно від погоди, садити картоплю можна буде у другій половині березня або на початку квітня.

Особливості використання плівки та агроволокна:

Плівка, створюючи сильний парниковий ефект, сприяє швидкому прогріванню ґрунту, що є безсумнівною перевагою для тих, хто прагне отримати ранній врожай, проте, слід враховувати, що цей матеріал не пропускає вологу, тому, якщо ґрунт не має достатнього запасу вологи, опади не зможуть його поповнити, а отже, виникне необхідність додаткового поливу, який вимагатиме зняття плівки та її повторного встановлення після зволоження ґрунту.

На відміну від плівки, агроволокно, будучи "дихаючим" матеріалом, пропускає повітря та воду, що дозволяє надлишку вологи випаровуватися, а недостатній кількості – поповнюватися опадами, однак, варто пам'ятати, що в умовах спекотної погоди ґрунт під агроволокном може пересихати, хоча, з іншого боку, це можна вважати перевагою, оскільки полив можна здійснювати безпосередньо через тканину, не витрачаючи час на її зняття.

Як посадити картоплю під плівку чи агроволокно

Перед посадкою картоплю необхідно підготувати. Зазвичай це роблять за 20-30 днів до висадки в ґрунт. Бульби обробляють спеціальними засобами, щоб захистити їх від хвороб та шкідників, а потім залишають у теплому місці для пророщування.

Для швидкої обробки бульби можна скласти в сітку, занурити в розчин, дати стекти і розкласти в ящики. Також можна обробити бульби розпилювачем, але тоді частина поверхні може залишитися необробленою, або доведеться перевертати бульби, що незручно при великій кількості посадкового матеріалу.

Для посадки роблять лунки або борозенки на відстані 50-60 см одна від одної. Бульби розміщують паростками вгору і засипають землею.

Якщо ґрунт був накритий плівкою, її потрібно зняти перед посадкою. Садити картоплю прямо в прорізи плівки не можна, оскільки вона не пропускає вологу і повітря. Після посадки грядки можна знову накрити плівкою на дугах, але в теплі дні її потрібно знімати для провітрювання, щоб уникнути перегріву і загнивання картоплі.

Агроволокно – це «дихаючий» матеріал, тому його можна залишити на грядках під час посадки. Для цього роблять хрестоподібні розрізи і висаджують бульби. Агроволокно допомагає зберігати тепло і вологу в ґрунті. Зверху посадки можна накрити білим агроволокном, яке пропускає світло і опади, а також захищає від заморозків.

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